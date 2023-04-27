Россияне пошли дальше, чем нацисты! Что происходит с депортированными детьми в России

Тысячи депортированных россиянами детей находятся отдельно от родителей. Это страшная боль для родителей и детей. Многие из них больше года не видели родных, тысячи из них сироты. Ирина Верещук рассказала, что происходит с депортированными украинскими детьми в России.

Что происходит с депортированными украинскими детьми — Верещук

Вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона о количестве похищенных россиянами украинских детей и что происходит с ними там.

Это преступление имеет все признаки геноцида. И этот геноцид будет доказан, — говорит Ирина Верещук.

На сегодня известно только о сиротах и детях, лишенных родительской опеки. 4396 детей были насильственно депортированы в РФ. Сегодня они находятся на временно оккупированных территориях или в России.

Всего в Реестре национального информационного бюро есть около 20 тыс. зафиксированных случаев обращений людей по похищению детей. Люди обращаются через чат-боты, к Уполномоченному по правам ребенка, на горячую линию 1648.

Количество возвращенных детей — около 360. Эта цифра несоизмеримо мала. Сейчас формируется коалиция из государств, правительств, а также межгосударственных образований, институций, которые будут сотрудничать, чтобы украинские дети быстрее возвращались домой. Коалиция будет также заниматься привлечением виновных к ответственности.

Украина является первым государством, у которого есть ужасный опыт работы с депортацией и возвращением детей домой. Международные организации просят поделиться механизмами работы по принудительной эвакуации детей с линии фронта и порядке возвращения их домой.

Россияне пошли гораздо дальше, чем нацисты во время Второй мировой войны. Они даже не скрывают, что похищают детей.

— Они сделали своей политикой лагеря перевоспитания и центры усыновления, — говорит Ирина Верещук.

Масштаб преступления и наказания для россиян

Россияне сами фиксируют эти преступления. В режиме онлайн мы можем их увидеть. Когда причастные к похищению детей россияне увидели первые ордеры на арест, они начали задумываться — от Путина и его окружения до водителя автобуса, который вывозил детей, — об ответственности и масштабах преступления.

Украинские дети находятся даже в Сибири, находят их по всей территории России. Испуганные преступники начинают менять детям документы, чтобы усложнить их поиск. Так называемые усыновители являются такими же соучастниками преступления. Всех причастных ждет трибунал.

Украинские власти зафиксировали, что россияне сознательно держат этих детей и не отдают, ведь писали официальные письма, а в ответ получали только отписки.

Подросткам, которые находятся на таком “усыновлении”, необходимо искать возможность позвонить в Украину и рассказать о своем местонахождении. Такие случаи уже были. Таким образом удалось вернуть детей.

Ранее мы рассказывали о приложении для поиска пропавших детей — Reunite Ukraine.

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