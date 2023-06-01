За каждым ребенком — показания для Гааги. Как в России издеваются над украинскими детьми

В День защиты детей, 1 июня, мы снова поднимаем тему депортации. Это преступление мир признал геноцидом, и именно за эти действия российский президент уже заработал ордер на арест. Читай в нашем материале, как россияне “промывают” украинским детям мозги и заставляют учить гимн РФ.

Россияне “промывают” украинским детям мозги и заставляют учить гимн РФ

Возвращением тысяч наших маленьких граждан сегодня занимается государство, волонтеры, благотворительные фонды, такие как Save Ukraine. Кого-то оккупанты вывезли под предлогом спасения, кого-то якобы на “оздоровление”, но хуже всего, что похищая украинских детей, россияне “промывают” им мозги.

Около 19,5 тыс. депортированных детей насчитало Национальное информационное бюро. Сама страна-агрессор называет цифру в 730 тыс. Многих детей оккупанты вывозили в крымские лагеря под предлогом “оздоровления”, но потом детей увезли вглубь России и начали процессы усыновления.

Детям из Херсона повезло больше, в этом году весной фонд вернул их домой. В оккупированной Евпатории дети пробыли полгода. Мама детей Ольга держала связь со старшей дочерью, Даяна рассказывает, что в лагере все дети были из оккупированной Херсонской области.

В лагере детям была организована школа, где их заставляли петь российский гимн. Дети рассказывают, что были российские предметы. Россия детей отдает неохотно, понимая, что за каждым ребенком свидетельство для Гааги.

Поэтому недавно женщину, уехавшую забрать крестника и других сирот, ФСБ допрашивала три дня. В конце концов, не пустила. Мальчику, которого должны были вернуть домой, пообещали 3 млн рублей на квартиру за то, что он будет учиться в Москве в институте.

Конечно, это не так, потому что скоро ему будет 18 лет, и, вероятнее всего, его отправят служить или на фронт. Пропаганда, которой россияне “промывают” наших детей — времен Гитлера. Они готовят юных российских армейцев.

Они проводят классные часы, где рассказывают о “героических подвигах” ЧВК Вагнер, — говорит общественный деятель Артем Миколайчук.

На оккупированных территориях россияне прикрываются украинскими детьми как живым щитом. В Крыму комплексы ПВО расположены у школ, чтобы Украина по ним не била. Дети, которых Путин использует как оружие против нас, станут его приговором.

За депортацию украинских детей суд в Гааге уже выдал арест на российского диктатора и его приспешницу по правам ребенка.

Ранее мы рассказывали, что происходит с депортированными в Россию украинскими детьми.

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