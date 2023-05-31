Війна. Недоспівана колискова — Зеленський зачитав страшні спогади хлопчика з Маріуполя

До Дня захисту дітей Володимир Зеленський зачитав спогади хлопчика про звірства росіян та озвучив, скільки дітей вбила Росія. Читай у нашому матеріалі детальніше, що розповів Зеленський на конференції Війна. Недоспівана колискова.

Зеленський зачитав спогади хлопчика: скільки дітей убили росіяни

— У людині є потяг і лють — руйнувати та вбивати. Поки людство не зазнає великих змін, будуть точитися війни. Все, що було збудовано й вирощено, буде знищено й спотворено, після чого людству доведеться починати все спочатку…

Словами 13-річної дівчинки Анни Франк Володимир Зеленський розпочав свій виступ. Під час нацистської окупації вона вела свій щоденник, де записувала ті жахи, що їй довелося пережити.

— Щоденник, який вона вела два роки у сховищі, сколихнув світ. Але не застеріг. І доказ цього — поява у XXI столітті нового страшного дитячого щоденника, написаного восьмирічним хлопчиком Єгором у блокадному українському Маріуполі, який тоді знищували війська Російської Федерації.

Щоденник Єгора починався словами ”Війна. Я добре поспав, прокинувся і усміхнувся”. Ці слова дуже болючі, короткі та без прикрас.

Ми живемо в часи, коли для дітей це щастя. Коли щоночі — сирени повітряної тривоги, і просто поспати — це щастя, це цінно. Коли щоночі — ракетні атаки, і прокинутися зранку — це справді безцінно.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія відбирає фундаментальні права наших дітей — на безпечне середовище й довкілля, освіту, розвиток, охорону здоров’я, відпочинок, дозвілля, а, найголовніше — невіддільне право дитини на життя.

Росія вбила 483 дитини щонайменше. Вбила. Це не те, що можна назвати словами “вони стали жертвами російської агресії” чи “вони загинули внаслідок збройного конфлікту”. Ні! Росія вбила цих дітей.

Також президент додав, що майже тисяча українських дітей скалічені. У щоденнику Єгора написано так:

У мене — рана на спині, здерта шкіра. У сестри — поранення голови. У мами — видерте м’ясо на руці та рана на нозі…

Мільйони дітей втратили свої домівки через Росію, вона зламала долі, відібрала рідних. Наступний запис у маленького хлопчика — “У мене померла бабуся Галя, дві собаки й улюблене місто Маріуполь…”

Під завалами будинків Росія поховала поняття “права дітей”. Ракети Росії летіли і летять по пологових будинках, школах, дитячих садках, лікарнях, дитячих будинках, домівках.

Наша держава докладає всіх можливих зусиль, щоб повернути українських дітей, щоб повернути їм нормальне життя, щоб повернути наших дітей додому, в Україну.

Володимир Зеленський повідомив, що запрацював Центр порятунку й захисту українських дітей. Це платформа, що передбачає повернення депортованих Росією дітей, їхню реінтеграцію, соціалізацію, гуманітарну та психологічну допомогу, фіксація злочинів та притягнення до відповідальності винних.

Ми б’ємося разом за дітей — за абсолютно всіх дітей, за всі наступні покоління, за їхні права й свободи.

Раніше ми розповідали, що відбувається з депортованими у Росію українськими дітьми.

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