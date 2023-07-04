Шторм-Z вместо вагнеровцев. Повлияют ли новые войска россиян на украинское контрнаступление

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал Яне Брензей о ситуации на восточном фронте.

Сообщил, что враг пытается атаковать, но у него ничего не получается: не помогает ни смена тактики, ни штурмовые роты. Читай, почему вагнеровцев заменили Шторм-Z и как меняется ситуация на фронте.

Вагнеровцев заменили Шторм-Z: как меняется ситуация на фронте

Враг атакует на Лиманском и Сватовском направлениях, об этом накануне сообщала Анна Маляр.

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За прошедшие сутки враг обстрелял позиции 595 раз. Также состоялось восемь штурмов, 16 авианалетов. В ходе отражения штурма были уничтожены 57 окупантов, 78 ранены, трое взяты в плен, — сообщил Сергей Череватый.

На этих направлениях собрано большое количество вражеских войск, около 120 тыс. человек. Это воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, а также боевые армейские резервы Барс.

Череватый отметил, что на смену вагнеровцам пришли военные группы Шторм-Z. Он сравнил эти две группировки и пришел к выводу, что контингент такой же, а вот сила вагнеровцев была больше.

В Шторм-Z набирают людей с криминальным прошлым. Большинство войск сконцентрировано на Лимано-Купянском направлении.

Ситуация в Бахмуте 3-4 июля

Преимущество в Бахмуте остается за Силами обороны Украины. ВСУ давят на врага на южном и северном флангах. На этом направлении за прошедшие сутки враг нанес 486 артиллерийских ударов. Произошло 15 боестолкновений, уничтожены 102 оккупанта, 170 ранены.

Кроме этого, уничтожены пять РСЗО Град, ЗРК Шилка, самоходные установки, противотанковые ракетные комплексы, четыре склада с боеприпасами, пять пунктов запуска БПЛА.

Очень интенсивные бои продолжаются на Бахмутском направлении. Россияне минируют подходы к своим позициям, мощно бьют по украинским подразделениям артиллерийским огнем. Потери противника в разы больше.

Ситуация снова обостряется. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Продолжается бой за перехват инициативы. Вчера и враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши силы обороны имели определенный успех, — пишет Маляр.

Обстановка быстро меняется. Контроль над одними и теми же позициями может несколько раз в сутки теряться и восстанавливаться. Россияне активно реагируют и создают по три линии обороны на угрожающих направлениях.

Есть продвижение украинских войск на южном фланге в районе Клещеевки. На северном фланге продолжаются бои. В самом Бахмуте ситуация неспокойная, россияне обстреливают город, пытаются нанести урон и сорвать логистику.

Ранее мы рассказывали, как ВСУ дважды отразили масштабное танковое наступление россиян.

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Фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада им. Константина Пестушка