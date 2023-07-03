ВСУ отразили мощную танковую атаку в Донецкой области: подробности от лейтенанта НГУ

Лейтенант батальона Свободы 4 бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко рассказал о ситуации на фронте, в частности, в Донецкой области. Читай в нашем материале, как ВСУ отразили мощную танковую атаку россиян в Донецкой области.

ВСУ отразили мощную танковую атаку в Донецкой области: как это было

Бои в Донецкой области для украинских военных успешны, ведь враг несет большие потери. Российские оккупанты активно применяют всю технику, которая у них есть. Это бронетехника, артиллерия, авиация и пехотные подразделения.

Идет активная контрбатарейная борьба — уничтожаются артиллерийские средства врага. Таким образом уменьшается его огневая мощность, возможность наносить удары по нашим позициям.

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На участке фронта, где находится батальон Свободы, было две попытки полномасштабного наступления россиян. Они успешно отражены. Танковые прорывы были проработаны, рота была усилена авиацией и бронетехникой.

Были две попытки полномасштабного танкового прорыва. Причем, очевидно враг делал это не просто с целью улучшить свое положение. Это была попытка действительно достаточно глубокой операции, глубокого прорыва, — говорит лейтенант Андрей Ильенко.

Оба штурма удалось отбить со многими потерями для врага. Андрей Ильенко говорит, что это произошло благодаря огромному мужеству наших воинов, которые слаженно и грамотно отработали в сложный момент.

Фактически наступление велось оба раза силами усиленной танковой роты с применением бронетехники, авиации, вертолетов.

Начальница пресс-службы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Анна Дзундза рассказала, что происходит на Таврийском направлении. Враг пытается отбить территории, которые были освобождены ВСУ.

Вчера ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по гимназии Камышевахи. Враг несет многочисленные потери. По меньшей мере, известно о двух ротах убитых и раненых, 14 единицах российской техники, нескольких складах оккупантов.

Раньше мы рассказывали, почему на Таврийском направлении трудно продвигаться нашим военным.

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Фото: Бригада быстрого реагирования НГУ Рубеж