ЗСУ відбили потужну танкову атаку на Донеччині: подробиці від лейтенанта НГУ

Лейтенант батальйону Свободи 4 бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко розповів про ситуацію на фронті, зокрема у Донецькій області. Читай у нашому матеріалі, як ЗСУ відбили потужну танкову атаку росіян на Донеччині.

ЗСУ відбили потужну танкову атаку на Донеччині: як це було

Бої на Донеччині для українських військових успішні, адже ворог зазнає великих втрат. Російські окупанти активно застосовують усю техніку, яку мають. Це бронетехніка, артилерія, авіація та піхотні підрозділи.

Ведеться активна контрбатарейна боротьба — знищуються артилерійські засоби ворога. Таким чином зменшується його вогнева міць, можливість завдавати удари по наших позиціях.

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Бойова обстановка напружена, але високий бойовий дух та підготовка допомагають військовим виконувати завдання.

На ділянці фронту, де перебуває батальйон Свободи, було дві спроби повномасштабного наступу росіян. Вони успішно відбиті. Танкові прориви були пропрацьовані, рота була посилена авіацією та бронетехнікою.

Були дві спроби повномасштабного танкового прориву. Причому, явно ворог робив це не просто з метою покращити своє положення. Це була спроба дійсно доволі глибокої операції, глибокого прориву, — каже лейтенант Андрій Іллєнко.

Обидва штурми вдалося відбити з багатьма втратами для ворога. Андрій Іллєнко каже, що це сталося завдяки величезній мужності наших воїнів, які злагоджено та грамотно відпрацювали в складний момент.

Фактично наступ вівся обидва рази силами посиленої танкової роти з застосуванням бронетехніки, авіації, гелікоптерів.

Начальниця прес-служби 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Анна Дзундза розповіла, що відбувається на Таврійському напрямку. Ворог намагається відбити території, які звільнили ЗСУ.

Учора вночі російські окупанти завдали ракетного удару по гімназії Комишувахи. Ворог зазнає численних втрат. Щонайменше відомо про дві роти вбитих та поранених, 14 одиниць російської техніки, декілька складів окупантів.

Раніше ми розповідали, чому на Таврійському напрямку важко просуватися нашим військовим.

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Фото: Бригада швидкого реагування НГУ Рубіж