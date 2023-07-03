Наступ росіян під Авдіївкою провалився. Карта бойових дій в Україні 3 липня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні вкрита потом і кров’ю наших захисників і захисниць, які потужно витісняють ворога з рідної землі. Контрнаступальні дії ЗСУ тривають.

Лише впродовж минулого тижня на Сході вдалося зачистити від окупанта 9 квадратних кілометрів, а на Півдні — 28 км. кв. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Загалом звільнена площа на Півдні складає 158,4 км2.

Побачити найдрібніші зміни можеш на карті у матеріалі.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ЗСУ 2 липня провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту та досягли успіхів на деяких з цих ділянок.

Тим часом у Росії тривають невпинні внутрішні чвари. Зокрема, активізувалися російські мілблогери, позиція яких суперечить офіційним зведенням Міноборони РФ, що ставить на порядок денний посилення цензури та контролю над інформаційним простором у Росії.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 липня 2023 року

У ніч проти 3 липня російські окупанти знову застосували дрони Shahed. Загалом зафіксовано пуски 17 цих БпЛА.

Українські сили ППО збили 13 безпілотників, а решта не досягли своїх цілей.

Крім того, ворог завдав ракетного та авіаційного ударів і вгатив з 12 крилатих та зенітних керованих ракет. Обстріли мирних міст не припиняються.

Основна увага російського війська зосереджена на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Схід

На Бахмутському напрямку росіяни спробували вести наступ у районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Безуспішно. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них – Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині.

На Авдіївському напрямку – ще одна спроба наступу в районі Авдіївки. Там же ворог завдав авіаційного удару.

Під вогонь артилерії потрапили, зокрема, Авдіївка і Первомайське та Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Утім, ворог залучив авіацію по Котлярівці, Мар’їнці та Кураховому, обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку під авіаудар потрапили Вугледар, Богоявленка та Благодатне. Гучно було також у районі сіл Золота Нива, Велика Новосілка, Водяне.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках військова присутність ворога зберігається.

ЗС РФ завдали авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області. Крім того, з мінометів та артилерії обстріляли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Хрінівка, Камянська Слобода Чернігівської області; Сопич, Сохани, Білопілля і Пономаренки Сумської області та Козача Лопань і Вовчанськ на Харківщині.

Південь

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни намагаються не пропустити просування наших військ.

З авіації ворог бив по Зміївці, Херсону та Антонівці.

Під артобстріл потрапили понад 40 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Козацьке, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження сил ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії вгатили по пункту управління, району зосередження особового складу та техніці ворога.

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