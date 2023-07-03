Україна

Наступ росіян під Авдіївкою провалився. Карта бойових дій в Україні 3 липня в режимі онлайн

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 03 Липня 2023, 09:44
карта бойових дій

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