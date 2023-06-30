Якщо не отримаю 100 000 снарядів за тиждень — 1000 людей загине! Інтерв’ю Залужного про темп контрнаступу, ядерну загрозу та F-16

В українському інформаційному просторі часто з’являються інтерв’ю різних експертів. Однак почути думки того, хто володіє чи не всією інформацією про становище на фронті, можна вже й не так часто.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже неодноразово переконує увесь світ, що за нього говорять не слова, а його дії та результати роботи українських захисників. Однак часом йому доводиться й пояснювати як світу, так і українцям досить прості, здавалося б, речі.

Наприклад, чому контрнаступ йде повільніше, ніж очікувалось, або ж навіщо Україні винищувачі нового покоління F-16 та чимала кількість боєприпасів, які все одно часом доводиться ощадливо використовувати. Про це все Валерій Залужний розповів в інтерв’ю американському виданню The Washington Post. Вікна публікують переклад розмови.

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Про заяви, що контрнаступ йде повільніше, ніж очікували

— Мене це “злить”, — говорить Валерій Залужний про заяви деяких політиків, що довгоочікуваний контрнаступ України розпочався повільніше, ніж очікувалося.

За словами головнокомандувача ЗСУ, українські війська щодня здобувають нові позиції та звільняють території — навіть якщо це лише 500 метрів.

Це не шоу, яке весь світ дивиться та може робити ставки. Кожен день та кожен метр дається кров’ю.

Крім того, Валерій Залужний наголошує, що без повного постачання плани наступу взагалі неможливі.

Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б спостерігачам, але це їхні проблеми.

Про вплив на наступальні операції озброєння із Заходу та потребу в F-16

Валерій Залужний дивується, як західні партнери можуть висловлювати свої думки, що контрнаступ ЗСУ не настільки швидкий, як їм хотілося б, але водночас досі зволікають з ухваленням рішення надати України новітні винищувачі F-16. Адже ніхто б з них не пішов у наступ без переваги у повітрі.

Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди?

— Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися й отримати 120 літаків. Чому? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це можна порівняти з ситуацією, якби ми зараз пішли в наступ із луками та стрілами. Всі сказали б: “Ти що, з глузду з’їхав?”

Поки це рішення ще на процесі ухвалення, то щодня продовує помирати багато людей — дуже багато.

Також Валерій Залужний розповідає, що має домовленість постійно бути на зв’язку з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марком Міллі, щоб відверто обговорювати потреби України на полі бою.

У нас домовленість: 24/7, ми на зв’язку. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: “Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень — 1000 людей загине”. Стань на моє місце.

Про ядерну загрозу

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський попередив, що українська розвідка отримала інформацію підготовку росіянами терористичного акту на Запорізькій АЕС.

Однак на питання журналістів про те, чи зупинить це контрнаступ ЗСУ, Валерій Залужний відповідає, що ні.

Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: “Бійтеся ядерного удару”. І що тепер? Здаватися?

Також раніше президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю українським журналістам наголосив, що не можна дозволити виграти війну такому агресору як Росія.

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