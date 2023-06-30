Если не получу 100 000 снарядов в неделю — 1000 человек погибнет! Интервью Залужного о темпе контрнаступления, ядерной угрозе и F-16

В украинском информационном пространстве часто появляются интервью разных экспертов. Однако услышать мысли того, кто владеет почти всей информацией о положении на фронте, можно уж и не так часто.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже не раз убеждает весь мир, что за него говорят не слова, а его действия и результаты работы украинских защитников. Однако порой ему приходится и объяснять достаточно простые, казалось бы, вещи.

Например, почему контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, или зачем Украине истребители нового поколения F-16 и много боеприпасов, которые все равно иногда приходится бережно использовать. Об этом Валерий Залужный рассказал в интервью американскому изданию The Washington Post. Вікна публикуют перевод разговора.

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О заявлениях, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось

— Меня это злит, — говорит Валерий Залужный о заявлениях некоторых политиков, что долгожданное контрнаступление Украины началось медленнее, чем ожидалось.

По словам главнокомандующего ВСУ, украинские войска каждый день отвоевывают новые позиции и освобождают территории — даже если это всего 500 метров.

Это не шоу, которое весь мир смотрит и может делать ставки. Каждый день и каждый метр дается кровью.

Кроме того, Валерий Залужный отмечает, что без полной поставки планы наступления вообще невозможны.

Но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы наблюдателям, но это их проблемы.

О влиянии на наступательные операции вооружения с Запада и потребности в F-16

Валерий Залужный удивляется, как западные партнеры могут высказывать свои мысли, что контрнаступление ВСУ не столь быстро, как им хотелось бы, но в то же время до сих пор затягивают принятие решения предоставить Украине новейшие истребители F-16. Ведь никто из них не пошел бы в наступление без превосходства в воздухе.

Скажем так, количество самолетов, которые содержат у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, разрушающих наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перенести сюда?

— Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Почему? Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Было бы достаточно ограниченного количества. Но они нужны. Ибо другого пути нет. Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это можно сравнить с ситуацией, если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами. Все сказали бы: “Ты что, с ума сошел?”

Пока это решение еще на процессе принятия, ежедневно продолжает умирать много людей — очень много.

Также Валерий Залужный рассказывает, что у него есть договоренность постоянно быть в связи с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марком Милли, чтобы откровенно обсуждать потребности Украины на поле боя.

У нас есть договоренность: 24/7, мы на связи. Поэтому иногда я могу позвонить и сказать: “Если я не получу 100 000 снарядов в неделю — 1000 человек погибнет”. Стань на мое место.

О ядерной угрозе

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что украинская разведка получила информацию о подготовке россиянами террористического акта на Запорожской АЭС.

Однако на вопрос журналистов о том, остановит ли это контрнаступление ВСУ, Валерий Залужный отвечает, что нет.

Меня это совсем не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то поступают извне: “Бойтесь ядерного удара”. И что теперь? Сдаваться?

Также ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским журналистам подчеркнул, что нельзя разрешить выиграть войну такому агрессору как Россия.

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