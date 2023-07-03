Наступление россиян под Авдеевкой провалилось. Карта боевых действий в Украине 3 июля в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине покрыта потом и кровью наших защитников и защитниц, которые мощно вытесняют врага с родной земли. Контрнаступательные действия ВСУ продолжаются.

Только за прошедшую неделю на Востоке удалось зачистить от оккупанта 9 квадратных километров, а на Юге — 28 км кв. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В общей сложности освобожденная площадь на Юге составляет 158,4 км2.

Рассмотреть мельчайшие изменения можно на карте в материале.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ 2 июля провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и добились успехов на некоторых из этих участков.

Между тем, в России продолжаются внутренние склоки. В частности, активизировались российские милблогеры, позиция которых противоречит официальной сводке Минобороны РФ, что ставит на повестку дня вопрос усиления цензуры и контроля за информационным пространством в России.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 июля 2023 года

В ночь на 3 июля российские оккупанты снова применили дроны Shahed. В общей сложности зафиксированы пуски 17 этих БпЛА.

Украинские силы ПВО сбили 13 беспилотников, остальные не достигли своих целей.

Кроме того, враг нанес ракетный и авиационный удары и ударил 12 крылатыми и зенитными управляемыми ракетами. Обстрелы мирных городов не прекращаются.

Основное внимание российской армии сосредоточено на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Восток

На Бахмутском направлении россияне попытались вести наступление в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. Безуспешно. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении – еще одна попытка наступления в районе Авдеевки. Там же враг нанес авиационный удар.

Под огонь артиллерии попали, в частности, Авдеевка, Первомайское и Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Впрочем, враг задействовал авиацию по Котляровке, Марьинке и Кураховому, обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении под авиаудар попали Угледар, Богоявленка и Благодатное. Громко было также в районе сел Золотая Нива, Большая Новоселка, Водяное.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Северском и Слобожанском направлениях военное присутствие врага сохраняется.

ВС РФ нанесли авиационный удар в районе Плетеновки Харьковской области. Кроме того, минометы и артиллерия обстреляли более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Соханы, Белополье и Пономаренки Сумской области и Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

Юг

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне пытаются не пропустить продвижения наших войск.

Из авиации враг бил по Змиевке, Херсону и Антоновке.

Под артобстрел попали более 40 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Север

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения сил врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по пункту управления, району сосредоточения личного состава и технике врага.

Интересуешься, почему контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, или зачем Украине истребители нового поколения F-16? Тогда читай интервью Валерия Залужного о темпах наступательных операций и необходимом для них вооружении.

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