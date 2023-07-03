Наступление россиян под Авдеевкой провалилось. Карта боевых действий в Украине 3 июля в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине покрыта потом и кровью наших защитников и защитниц, которые мощно вытесняют врага с родной земли. Контрнаступательные действия ВСУ продолжаются.
Только за прошедшую неделю на Востоке удалось зачистить от оккупанта 9 квадратных километров, а на Юге — 28 км кв. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
В общей сложности освобожденная площадь на Юге составляет 158,4 км2.
В общей сложности освобожденная площадь на Юге составляет 158,4 км2.
Рассмотреть мельчайшие изменения можно на карте в материале.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ 2 июля провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и добились успехов на некоторых из этих участков.
Между тем, в России продолжаются внутренние склоки. В частности, активизировались российские милблогеры, позиция которых противоречит официальной сводке Минобороны РФ, что ставит на повестку дня вопрос усиления цензуры и контроля за информационным пространством в России.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
В ночь на 3 июля российские оккупанты снова применили дроны Shahed. В общей сложности зафиксированы пуски 17 этих БпЛА.
Украинские силы ПВО сбили 13 беспилотников, остальные не достигли своих целей.
Украинские силы ПВО сбили 13 беспилотников, остальные не достигли своих целей.
Кроме того, враг нанес ракетный и авиационный удары и ударил 12 крылатыми и зенитными управляемыми ракетами. Обстрелы мирных городов не прекращаются.
Основное внимание российской армии сосредоточено на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.
На Бахмутском направлении россияне попытались вести наступление в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. Безуспешно. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.
На Авдеевском направлении – еще одна попытка наступления в районе Авдеевки. Там же враг нанес авиационный удар.
Под огонь артиллерии попали, в частности, Авдеевка, Первомайское и Бердичи Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Впрочем, враг задействовал авиацию по Котляровке, Марьинке и Кураховому, обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов.
На Шахтерском направлении под авиаудар попали Угледар, Богоявленка и Благодатное. Громко было также в районе сел Золотая Нива, Большая Новоселка, Водяное.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.
На Северском и Слобожанском направлениях военное присутствие врага сохраняется.
ВС РФ нанесли авиационный удар в районе Плетеновки Харьковской области. Кроме того, минометы и артиллерия обстреляли более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Соханы, Белополье и Пономаренки Сумской области и Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне пытаются не пропустить продвижения наших войск.
Из авиации враг бил по Змиевке, Херсону и Антоновке.
Под артобстрел попали более 40 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения сил врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по пункту управления, району сосредоточения личного состава и технике врага.
Интересуешься, почему контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, или зачем Украине истребители нового поколения F-16? Тогда читай интервью Валерия Залужного о темпах наступательных операций и необходимом для них вооружении.
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