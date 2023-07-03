Это всегда кровавые бои. Интервью со снайпером 3-й штурмовой бригады о контрнаступлении и планах после победы

В эфире телемарафона Єдині новини военнослужащий третьей отдельной штурмовой бригады Роман Трохимец рассказал о том, какие успехи в продвижении на Бахмутском направлении у его бригады.

Роман говорит, что постоянные штурмы на флангах не прекращаются. Успехи есть, и украинские военные продвигаются все дальше, но это всегда жестокие бои, за которые приходится платить большую цену.

Результаты, говорит, скоро будут обнародованы, и все скажут сами за себя. Будет хорошо видно, какую большую работу проделала третья отдельная штурмовая бригада.

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Враг стягивает большие резервы, потому что не хочет отдавать фланги, понимая, каким может быть результат. Поэтому оккупанты огрызаются и идут на крайние меры, прилагая все свои силы.

Также Роман рассказал про окопы, которые возвели как линии обороны вагнеровцы. Из-за них продвижение дается довольно непросто.

Также парень прокомментировал предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским доктрины. Он отметил, что это очень важно не только для гражданских, но и для военных, потому что это будущее нашей страны. Однако, к сожалению, у военных сейчас не хватает времени участвовать в таких дискуссиях.

Планы после победы у Романа есть, потому что он верит в нашу победу. Молодой человек говорит, что хочет заниматься реабилитацией военных, а также хочет привлекать инвестиции в украинский бизнес, в котором есть множество интересных стартапов и идей.

— Сейчас я организую людей, которые ездят в госпитале и помогают военным, напоминают и позволяют не забыть о них. Проводят с ними время, привозят вкусности, потому что это одна из важных вещей и сейчас, не дожидаясь победы, и после победы, — рассказывает Роман Трохимец.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как боевой медик Эстер работает на фронте.

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