Украина победы будет достойна своих героев! Зеленский впервые объявил пункты общенациональной доктрины

Украина

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Даниэла Долотова, редактор сайта 28 июня 2023, 15:24
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0:08:41
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Угрожают лишить родительских прав! На оккупированных территориях идет принудительная паспортизация детей
0:04:42
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