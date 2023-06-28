Украина победы будет достойна своих героев! Зеленский впервые объявил пункты общенациональной доктрины

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул идею доктрины для Украины во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины.

Как Конституция закладывает основы, также мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрине… Сегодня предложил общенациональному обсуждению основные ориентиры будущей украинской доктрины, — сказал президент.

— Накануне я был на позициях наших воинов в Донецкой и Запорожской областях. Общался с командирами и солдатами. Имел честь вручить награды и обняться с нашими воинами, обменяться эмоциями и мыслями.

По словам президента, в настоящее время в составе сил обороны и безопасности Украины служат около миллиона наших людей.

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В боевых бригадах и других подразделениях сражаются ради нас с вами и ради Украины сотни тысяч защитников и защитниц. И никто не имеет права определять судьбу Украины, не спрашивая их, наших героев.

— Мы общаемся с нашими воинами, читаем в социальных сетях. Мы видим ваши устремления, воины. Все, кто бывал на передовой, видели, что наши воины знают, за что воюют. Я прошу каждого и каждую в составе сил обороны и безопасности Украины, насколько это позволяют условия войны, принять участие в нашей общенациональной дискуссии относительно украинской доктрины.

Свобода — это дитя неравнодушия, а безопасность — собрат смелости. Украина победы будет достойна своих героев!

Пункты общенациональной доктрины

Президент Украины предложил обсудить и начала общенациональной дискуссии об украинской доктрине на основе пяти пунктов.

Первый — философия нашей победы.

Второй — глобальность украинской безопасности.

Третий — политика героев.

Четвертый — политика справедливости.

Пятый — трансформация за десять лет, а именно — новая внешняя политика, новая экономика, новые отношения между государством и обществом, развитие всех наших территорий, образование и наука, культура как предпосылка и результат трансформации, уровень безопасности и свободы в Украине.

Также Владимир Зеленский добавил, что мучители должны отвечать за совершенное против украинцев и украинок. А политическое и военное руководство России не должно избежать правосудия из-за того, что у них якобы есть иммунитет, как у руководителей государства.

Они не руководители государства — они бандиты, захватившие контроль над государственными институтами России и совершенно обнаглевшие от безнаказанности и терроризирующие весь мир.

— Я благодарен всем, кто воспринимает российское политическое и военное руководство как лиц, которые должны закончить свои карьеры на скамье подсудимых в Гааге.

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