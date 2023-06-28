Украина победы будет достойна своих героев! Зеленский впервые объявил пункты общенациональной доктрины

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул идею доктрины для Украины во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины.
Как Конституция закладывает основы, также мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрине… Сегодня предложил общенациональному обсуждению основные ориентиры будущей украинской доктрины, — сказал президент.
Как Конституция закладывает основы, также мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрине… Сегодня предложил общенациональному обсуждению основные ориентиры будущей украинской доктрины, — сказал президент.
— Накануне я был на позициях наших воинов в Донецкой и Запорожской областях. Общался с командирами и солдатами. Имел честь вручить награды и обняться с нашими воинами, обменяться эмоциями и мыслями.
По словам президента, в настоящее время в составе сил обороны и безопасности Украины служат около миллиона наших людей.
В боевых бригадах и других подразделениях сражаются ради нас с вами и ради Украины сотни тысяч защитников и защитниц. И никто не имеет права определять судьбу Украины, не спрашивая их, наших героев.
— Мы общаемся с нашими воинами, читаем в социальных сетях. Мы видим ваши устремления, воины. Все, кто бывал на передовой, видели, что наши воины знают, за что воюют. Я прошу каждого и каждую в составе сил обороны и безопасности Украины, насколько это позволяют условия войны, принять участие в нашей общенациональной дискуссии относительно украинской доктрины.
Свобода — это дитя неравнодушия, а безопасность — собрат смелости. Украина победы будет достойна своих героев!
Свобода — это дитя неравнодушия, а безопасность — собрат смелости. Украина победы будет достойна своих героев!
Президент Украины предложил обсудить и начала общенациональной дискуссии об украинской доктрине на основе пяти пунктов.
Также Владимир Зеленский добавил, что мучители должны отвечать за совершенное против украинцев и украинок. А политическое и военное руководство России не должно избежать правосудия из-за того, что у них якобы есть иммунитет, как у руководителей государства.
Они не руководители государства — они бандиты, захватившие контроль над государственными институтами России и совершенно обнаглевшие от безнаказанности и терроризирующие весь мир.
Они не руководители государства — они бандиты, захватившие контроль над государственными институтами России и совершенно обнаглевшие от безнаказанности и терроризирующие весь мир.
— Я благодарен всем, кто воспринимает российское политическое и военное руководство как лиц, которые должны закончить свои карьеры на скамье подсудимых в Гааге.
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