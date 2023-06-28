Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине: как это было

Сегодня, 28 июня, на праздничном заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать легализацию медицинского каннабиса. Что именно он сказал и что этому предшествовало — читай в материале.

Легализация медицинского каннабиса в Украине и слова Зеленского

Сегодня Владимир Зеленский подчеркнул важность применения всех лучших мировых практик по физической и ментальной реабилитации в Украине, какими бы сложными или непривычными для общества они ни были.

Также он сказал, что нужно легализовать медицинский каннабис для всех, кто в нем нуждается.

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Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, — заявил Зеленский.

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Президент настоял на том, что должны быть соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство. Кроме этого, Зеленский отметил, что должны быть внедрены изменения в стандарты безбарьерности, которые будут касаться требований и к другим насущным проблемам.

Например, градостроительство, строительство общественных пространств и обустройство общественного транспорта.

Человек с травмами войны должен иметь возможность пользоваться всем пространством и возможностями, которыми пользуются и все остальные, — добавил он.

Легализация медицинского каннабиса 2023: что предшествовало

Законопроект о легализации каннабиса (№7457) с медицинской целью лежит в Верховной Раде уже более года. В феврале комитет рекомендовал парламенту его принять. А в Министерстве здравоохранения отметили, что медицинский каннабис может предотвращать страдания пациентов и улучшать их лечение.

Например, он облегчает течение более 50 патологических состояний, в числе которых ПТСР, полученное в результате военных действий.

Кроме этого, в Минздраве называют следующие положительные последствия лечения каннабисом:

облегчает течение заболеваний пищеварительного тракта;

облегчает хроническую боли невропатического происхождения;

применяется в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов онкобольных.

Также раньше мы рассказывали, почему важно говорить о легализации медицинского каннабиса в Украине.

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