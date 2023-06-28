Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні: як це було

Сьогодні, 28 червня на святковому засіданні Верховної Ради президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підтримати легалізацію медичного канабісу. Що саме він сказав і що цьому передувало — читай у матеріалі.

Легалізація медичного канабісу в Україні та слова Зеленського

Сьогодні Володимир Зеленський наголосив на важливості застосування усіх найкращих світових практик з фізичної та ментальної реабілітації в Україні, якими б складними або незвичними для суспільства вони не були.

Також він сказав, що потрібно легалізувати медичний канабіс для всіх, хто його потребуватиме.

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— Щоб всім нашим громадянам, українкам та українцям, не довелося терпіти біль, стрес і травми війни, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, — заявив Зеленський.

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Президент наполіг на тому, що мають бути відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво. Крім цього, Зеленський зазначив, що мають відбутися зміни до стандартів безбар’єрності, які стосуватимуться вимог і до інших, насущних проблем.

Наприклад, містобудування, будівництва громадських просторів та облаштування громадських транспортів.

Людина з травмами війни має мати змогу користуватися усім тим простором та можливостями, якими користуються й усі інші, — додав він.

Легалізація медичного канабісу 2023: що передувало

Законопроєкт про легалізацію канабісу (№7457) з медичною метою лежить у Верховній Раді вже понад рік. У лютому комітет рекомендував парламенту його ухвалити. А в Міністерстві охорони здоров’я наголосили на тому, що медичний канабіс може запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування. Наприклад, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, серед яких ПТСР внаслідок воєнних дій.

Крім цього, у МОЗ називають такі позитивні наслідки лікування канабісом:

полегшує перебіг захворювань травного тракту;

хронічного болю невропатичного походження;

застосовується у паліативній допомозі для полегшення комплексу симптомів у онкохворих.

Також раніше ми розповідали, чому важливо говорити про легалізацію медичного канабісу в Україні.

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