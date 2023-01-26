(Не)потрібний? Історії людей, яким медичний канабіс допомагає боротися з хворобами та повернутися до життя

В Україні довго тривали обговорення щодо необхідності легалізації медичного канабісу. Людям із серйозними хворобами він значно полегшує біль, але суспільство досі не мало одностайної думки щодо цього.

Влітку Кабмін підтримав законопроект Про регулювання обігу рослин роду коноплі, який розширить доступ до препаратів медичного канабісу для лікування низки хвороб. Цей проект незабаром може розглянути Верховна Рада. Якщо вона його підтримає, законопроект відправиться на підпис президенту України.

Тому пацієнтські та ветеранські організації виступили зі зверненням до Верховної Ради України із вимогою негайно врегулювати використання медичного канабісу в країні. Підписалися майже 90 організацій. Ми розповімо тобі історії людей, яким медичний канабіс допомагає боротися з хворобою та ПТСР.

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Медичний канабіс для лікування онкохворих

У 2016 році Вікторії Романюк поставили діагноз — рак грудей. Це її шокувало, адже вона почувалася цілком здоровою. На той момент вона нічого не знала про хворобу. Навіть думала, що помре.

Певний час вона хотіла звернутися до нетрадиційної медицини, але зрозуміла, що допоможе лише доказова.

— Я отримала кілька думок лікарів і розпочала лікування. Воно було складним і тривало півтора року.

Це була і хімієтерапія, і променева терапія, і таргетна терапія. Часом мені здавалось, що я не зможу пройти його до кінця, — згадує вона.

Вікторія наголошує, що хімієтерапію складно перенести, деякі побічні дії жінка відчуває навіть зараз.

Тоді Вікторії вдавалося безплатно отримати дорогі ліки та послуги, тож вона розповідала іншим, як це зробити. Брала участь в різноманітних акціях, щоб полегшити лікування інших онкохворих.

Вже у 2017 році Вікторія Романюк разом із Ніною Резніченко створили громадську організацію Афіна. Жінки проти раку. Вона досі продовжує свою діяльність, доступ деяких пацієнтів до лікування дійсно покращився.

— Це і набагато більша кількість ліків, і кращий доступ до послуг. Але, на жаль, поки що нам не вдавалось зробити доступним медичний канабіс. Ми вже багато років говоримо, що він необхідний для лікування хронічного болю, — розповідає вона.

Сама жінка не використовувала медичний канабіс під час лікування. Але в одного з членів спільноти був до нього доступ. Вікторія зазначає: такі препарати особливо важливі під час останніх днів життя.

Канабіс має такі властивості, які потрібні онкопацієнтам — він підсилює дію інших анальгетиків, допомагає в боротьбі з хронічним болем, знімає спазми, поліпшує психологічний стан, — підкреслює Вікторія.

Вікторія поділилася, що минулого року втратила двох дівчат зі своєї команди. В останні дні свого життя вони приймали медичну марихуану, бо інші препарати не діяли. Саме вона дала змогу їм до останнього дня жити гідно і допомагати іншим.

Медичний канабіс для лікування ПТСР у ветеранів

Ветеранка, парамедикиня, співзасновниця ГО Жіночий ветеранський рух Катерина Приймак ще у 21 рік пішла на війну. У 2014 році вона приєдналася до добровольчого медичного батальйону Госпітальєри. Майже рік евакуйовувала бійців з передової.

Після повернення з фронту їй складно було повернутися до цивільного життя, але їй це вдалося завдяки своїй роботі. Вона співпрацювала з різними медіа.

У 2015 році Катерина Приймак стала однією з активісток Невидимого батальйону — адвокаційного проєкту, який боровся за права жінок в армії. Зараз Катерина керує ГО Жіночий ветеранський рух.

Жінка за легалізацію ліків на основі медичного канабісу. Він допомагає не тільки людям з тяжкими хворобами, а й ветеранам і цивільним з ПТСР. Розлад розвивається у 4% чоловіків і 10% жінок, які пережили травму.

В Україні зараз багато військових як чоловіків, так і жінок. Багато з них отримують поранення, втрачають кінцівки, тож, ймовірно, матимуть ПТСР. Катерина зазначає, що жінки мають більшу тривалість посттравматичних симптомів і виявляють більшу чутливість до подразників, які нагадують їм про травму. Крім того, жінки можуть переживати насильство.

Катерина багато років працює з жінками-військовими, тому знає, що вони проходять після повернення з війни: панічні атаки, відчуття сильного страху, запаморочення, нудота, прискорене серцебиття, головні болі. Також можуть бути проблеми у буденному житті: проблеми з роботою чи її пошуком, в стосунках і сім’ї. Зростає кількість самогубств.

У світі поширене використання препаратів з коноплі та його похідних для лікування ПТСР. Тож є потреба, щоб воно було і в Україні.

Історія американського ветерана

Алі Медіна — учасник бойових дій в Іраку, Афганістані та Сирії. За його печами — 12 років на війні. Він мав досвід посттравматичного стресового розладу, депресії, мав численні фізичні травми, зокрема контузії, і пов’язаний з ними біль.

З такими наслідками стикається більшість військових, що повертаються з фронту. Згідно зі статистикою, в Америці через комбінації фізичних та психічних наслідків війни щодня вчиняють самогубство 22 ветерани.

Війна продовжує нас вбивати, навіть коли ми повертаємось додому, — наголошує Алі.

Зараз чоловік займається волонтерством в Україні. Він зміг подолати ПТСР та депресію.

Алі підтримує легалізацію медичного канабісу, особливо в Україні зараз, адже бачить, скільком людям доведеться долати важкі наслідки війни.

Алі з власного досвіду свідчить, що препарати на основі марихуани максимально безпечні. Пітер Ґрінспун, науковець із Медичної школи Гарварду, підтверджує:

Медичний канабіс неможливо передозувати, а звикання якщо і виникає, то у легкій формі, — каже він.

Лікування Алі проходило під наглядом фахівців. Дозування визначають для кожного окремо, залежно від ситуації.

— 99,9% моїх друзів-ветеранів вживає медканабіс. Він не тільки знімає біль, і полегшує напругу, а й робить людину уважнішою до життя і людей довкола, повертає мотивацію піклуватися й чути. Ти стаєш уважнішим до людей, починаєш піклуватися про близьких, справді їх чути, — підкреслює Алі.

Раніше ми детальніше розповідали, що таке медичний канабіс та як він допомагає хворим.