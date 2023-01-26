Розповіді

(Не)потрібний? Історії людей, яким медичний канабіс допомагає боротися з хворобами та повернутися до життя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Січня 2023, 22:00
Легалізація медичного канабісу в Україні: історії людей, яким він допомагає
Фото: Pexels

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