(Не)нужен? Истории людей, которым медицинский каннабис помогает бороться с болезнями и вернуться к жизни

В Украине долго продолжались обсуждения необходимости легализации медицинского каннабиса. Людям с серьезными заболеваниями он существенно снижает боль, но общество неоднозначно относилось к проблеме.

Летом Кабмин поддержал законопроект О регулировании обращения растений рода конопли, который расширит доступ к препаратам медицинского каннабиса для лечения ряда болезней. Этот проект в скором времени может рассмотреть Верховная Рада. Если она его поддержит, законопроект отправится на подпись президенту Украины.

Поэтому пациентские и ветеранские организации выступили с обращением к Верховной Раде Украины с требованием немедленно урегулировать использование медицинского каннабиса в стране. Его поддержали уже около 90 организаций. Мы расскажем тебе истории людей, которым медицинский каннабис помогает бороться с болезнью и ПТСР.

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Медицинский каннабис для лечения онкобольных

В 2016 году Виктории Романюк поставили диагноз – рак груди. Это ее шокировало, ведь она чувствовала себя вполне здоровой. В тот момент она ничего не знала о болезни. Даже думала, что умрет.

Одно время она хотела обратиться к нетрадиционной медицине, но поняла, что поможет только доказательная.

— Я получила несколько мнений врачей и приступила к лечению. Оно было сложным и длилось полтора года.

Это была и химиотерапия, и лучевая терапия, и таргетная терапия. Иногда мне казалось, что я не смогу пройти его до конца, – вспоминает она.

Виктория отмечает, что химиотерапию сложно перенести, некоторые побочные действия женщина испытывает даже сейчас.

Тогда Виктории удавалось бесплатно получить дорогие лекарства и услуги, поэтому она рассказывала другим, как это сделать. Участвовала в различных акциях, чтобы облегчить лечение других онкобольных.

Уже в 2017 году Виктория Романюк вместе с Ниной Резниченко создала общественную организацию Афина. Женщины против рака. Она продолжает свою деятельность, доступ некоторых пациентов к лечению действительно улучшился.

— Это и гораздо большее количество лекарств, и лучший доступ к услугам. Но, к сожалению, пока нам не удалось сделать доступным медицинский каннабис. Мы уже много лет говорим, что он необходим для лечения хронической боли, – рассказывает она.

Сама женщина не использовала медицинский каннабис во время лечения. Но у одного из членов сообщества был к нему доступ. Виктория отмечает: такие препараты особенно важны в последние дни жизни.

Каннабис обладает такими свойствами, которые нужны онкопациентам – он усиливает действие других анальгетиков, помогает в борьбе с хронической болью, снимает спазмы, улучшает психологическое состояние, – подчеркивает Виктория.

Виктория поделилась, что в прошлом году потеряла двух девушек из своей команды. В последние дни своей жизни они принимали медицинскую марихуану, потому что другие препараты не работали. Именно марихуана позволила им до последнего дня жить достойно и помогать другим.

Медицинский каннабис для лечения ПТСР у ветеранов

Ветеран, парамедик, соучредительница ОО Жіночий ветеранський рух Екатерина Приймак еще в 21 год пошла на войну. В 2014 году она присоединилась к добровольческому медицинскому батальону Госпитальеры. Почти год эвакуировала бойцов с передовой.

После возвращения с фронта ей сложно было вернуться в гражданскую жизнь, но ей это удалось благодаря своей работе. Она сотрудничала с разными медиа.

В 2015 году Екатерина Приймак стала одной из активисток Невидимого батальона — адвокационного проекта, который борется за права женщин в армии. Сейчас Екатерина руководит ОО Жіночий ветеранський рух.

Женщина выступает за легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса. Они помогают не только людям с тяжелыми болезнями, но и ветеранам и гражданским с ПТСР. Расстройство развивается у 4% мужчин и 10% женщин, переживших травму.

В Украине сейчас много военных, как мужчин, так и женщин. Многие получают ранения, теряют конечности, поэтому, вероятно, будут иметь ПТСР. Екатерина отмечает, что женщины имеют большую продолжительность посттравматических симптомов и проявляют большую чувствительность к раздражителям, напоминающим им травму. Кроме того, женщины могут переживать опыт насилия.

Екатерина много лет работает с женщинами-военными, поэтому знает, что они проходят после возвращения с войны: панические атаки, чувство сильного страха, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, головные боли. Также могут быть проблемы в повседневной жизни: проблемы с работой или ее поиском, в отношениях и семье. Растет количество самоубийств.

В мире распространено использование препаратов из конопли и производных от нее для лечения ПТСР. Поэтому необходимо, чтобы оно было и в Украине.

История американского ветерана

Али Медина – участник боевых действий в Ираке, Афганистане и Сирии. За его печами – 12 лет на войне. У него был опыт посттравматического стрессового расстройства, депрессии. Военный получил многочисленные физические травмы, в частности контузии, и связанную с ними боль.

С такими последствиями сталкивается большинство военных по возвращении с фронта. Согласно статистике, в Америке из-за комбинации физических и психических последствий войны ежедневно совершают самоубийство 22 ветерана.

Война продолжает нас убивать, даже когда мы возвращаемся домой, – отмечает Али.

Сейчас мужчина занимается волонтерством в Украине. Он смог побороть ПТСР и депрессию.

Али поддерживает легализацию медицинского каннабиса, особенно в Украине сейчас, ведь видит, скольким людям придется преодолевать тяжелые последствия войны.

Али из собственного опыта говорит, что препараты на основе марихуаны максимально безопасны. Питер Гринспун, ученый из Медицинской школы Гарварда, подтверждает:

Медицинский каннабис невозможно передозировать, а привыкание если и возникает, то в легкой форме, — говорит он.

Лечение Али проходило под наблюдением специалистов. Дозировка определяется для каждого отдельно в зависимости от ситуации.

— 99,9% моих друзей-ветеранов употребляют медканабис. Он не только снимает боль и облегчает напряжение, но и делает человека более внимательным к жизни и окружающим людям, возвращает мотивацию заботиться и слышать. Ты становишься внимательнее к людям, начинаешь заботиться о близких, действительно их слышишь, — подчеркивает Али.

Ранее мы подробнее рассказывали, что такое медицинский каннабис и как он помогает больным.