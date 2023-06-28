Україна перемоги буде достойною своїх героїв! Зеленський вперше оголосив пункти загальнонаціональної доктрини

Президент України Володимир Зеленський запропонував ідею доктрини для України під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України.
Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини… Сьогодні запропонував до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини, — сказав президент.
Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини… Сьогодні запропонував до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини, — сказав президент.
— Напередодні я був на позиціях у наших воїнів на Донеччині та в Запорізькій області. Спілкувався з командирами та солдатами. Мав честь вручити нагороди та обійнятися з нашими воїнами, обмінятися емоціями та думками.
За словами президента, наразі у складі Сил оборони та безпеки України служать близько мільйона наших людей.
У бойових бригадах та інших підрозділах б’ються заради нас з вами та заради України сотні тисяч захисників та захисниць. І ніхто не має права визначати долю України, не питаючи їх, наших героїв.
— Ми спілкуємось з нашими воїнами, читаємо їх у соціальних мережах. Ми бачимо ваші прагнення, воїни. Усі, хто був на передовій, бачили, що наші воїни знають, за що воюють. Я прошу кожного і кожну у складі Сил оборони та безпеки України настільки, наскільки це дозволяють умови війни, взяти участь у нашій загальнонаціональній дискусії щодо української доктрини.
Свобода — це дитя небайдужості, а безпека — побратим сміливості. Україна перемоги буде достойною своїх героїв!
Свобода — це дитя небайдужості, а безпека — побратим сміливості. Україна перемоги буде достойною своїх героїв!
Президент України запропонував до обговорення й початку загальнонаціональної дискусії про українську доктрину на основі п’яти пунктів.
Також Володимир Зеленський додав, що кати повинні відповідати за скоєне проти українців і українок. А політичне та військове керівництво Росії не має уникнути правосуддя через те, що у них нібито є імунітет, як у керівників держави.
Вони не керівники держави — вони бандити, які захопили контроль над державними інституціями Росії і вони абсолютно знахабніли від безкарності та почали тероризувати весь світ.
Вони не керівники держави — вони бандити, які захопили контроль над державними інституціями Росії і вони абсолютно знахабніли від безкарності та почали тероризувати весь світ.
— Я вдячний усім, хто сприймає російське політичне та військове керівництво як осіб, які повинні закінчити свої кар’єри на лаві підсудних в Гаазі.
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