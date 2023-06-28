Україна перемоги буде достойною своїх героїв! Зеленський вперше оголосив пункти загальнонаціональної доктрини

Президент України Володимир Зеленський запропонував ідею доктрини для України під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України.

Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини… Сьогодні запропонував до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини, — сказав президент.

— Напередодні я був на позиціях у наших воїнів на Донеччині та в Запорізькій області. Спілкувався з командирами та солдатами. Мав честь вручити нагороди та обійнятися з нашими воїнами, обмінятися емоціями та думками.

За словами президента, наразі у складі Сил оборони та безпеки України служать близько мільйона наших людей.

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У бойових бригадах та інших підрозділах б’ються заради нас з вами та заради України сотні тисяч захисників та захисниць. І ніхто не має права визначати долю України, не питаючи їх, наших героїв.

— Ми спілкуємось з нашими воїнами, читаємо їх у соціальних мережах. Ми бачимо ваші прагнення, воїни. Усі, хто був на передовій, бачили, що наші воїни знають, за що воюють. Я прошу кожного і кожну у складі Сил оборони та безпеки України настільки, наскільки це дозволяють умови війни, взяти участь у нашій загальнонаціональній дискусії щодо української доктрини.

Свобода — це дитя небайдужості, а безпека — побратим сміливості. Україна перемоги буде достойною своїх героїв!

Пункти загальнонаціональної доктрини

Президент України запропонував до обговорення й початку загальнонаціональної дискусії про українську доктрину на основі п’яти пунктів.

Перший — філософія нашої перемоги.

Другий — глобальність української безпеки.

Третій — політика героїв.

Четвертий — політика справедливості.

Пʼятий — трансформація за десять років, а саме — нова зовнішня політика, нова економіка, нові відносини між державою і суспільством, розвиток усіх наших територій, освіта та наука, культура як передумова і підсумок трансформації, рівень безпеки та свободи в Україні.

Також Володимир Зеленський додав, що кати повинні відповідати за скоєне проти українців і українок. А політичне та військове керівництво Росії не має уникнути правосуддя через те, що у них нібито є імунітет, як у керівників держави.

Вони не керівники держави — вони бандити, які захопили контроль над державними інституціями Росії і вони абсолютно знахабніли від безкарності та почали тероризувати весь світ.

— Я вдячний усім, хто сприймає російське політичне та військове керівництво як осіб, які повинні закінчити свої кар’єри на лаві підсудних в Гаазі.

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