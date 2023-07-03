Це завжди криваві бої. Інтерв’ю зі снайпером 3-ої штурмової бригади про контрнаступ та плани після перемоги

В ефірі телемарафону Єдині новини військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Роман Трохимець розповів про те, які успіхи у просуванні на Бахмутському напрямку має його бригада.

Роман каже, що постійні штурми на флангах не припиняються. Успіхи є, і українські військові просуваються все далі, але це завжди жорстокі бої, за які доводиться платити велику ціну.

Результати, каже, скоро будуть оприлюднені й все скажуть самі про себе. Буде добре видно, яку велику роботу зробила третя окрема штурмова бригада.

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Ворог стягує великі резерви, бо не хоче віддавати фланги, розуміючи, яким може бути результат. Тому й огризається та йде на крайні заходи, покладаючи всі свої сили.

Також Роман розповів про окопи, які звели як лінії оборони вагнеровці. Через це просування дається досить непросто.

Також хлопець прокоментував запропоновані президентом України Володимиром Зеленським доктрини. Він зауважив, що це є дуже важливим не тільки для цивільних, а й для військових, бо це майбутнє нашої країни. Проте, на жаль, у військових зараз не вистачає часу брати участь у таких дискусіях.

Плани після перемоги у Романа є, бо він вірить у нашу перемогу. Хлопець каже, що хоче займатися реабілітацією військових, а також залучати інвестиції в український бізнес, в якому є безліч цікавих стартапів та ідей.

— Зараз я організовую людей, які їздять у госпіталі та допомагають військовим, нагадують та дають можливість не забути про них. Проводять з ними час, привозять смаколики, бо це одна з важливих речей і зараз, не чекаючи перемоги, і після перемоги, — розповідає Роман Трохимець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як бойова медикиня Естер працює на фронті.

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