Люди

Це завжди криваві бої. Інтерв’ю зі снайпером 3-ої штурмової бригади про контрнаступ та плани після перемоги

03 Липня 2023, 09:00

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