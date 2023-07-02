Розповіді

Складно навіть професіоналам: як бойова медикиня Естер працює на фронті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Липня 2023, 15:00
Естер
Фото: Instagram

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