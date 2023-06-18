Розповіді

Зніму бронік, каску та зайду в кримське море. Бійчиня Акула про війну та мрії після перемоги

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Червня 2023, 08:00
бійчиня Акула
Фото: Instagram

Більше новин
З Днем батька 2023 — привітання від військових та президента
Любов і захист у слові “Тато!”: привітання з Днем батька від військових та президента
Який біль не можна терпіти
Який біль терпіти не можна та коли треба звертатися до лікаря
Навчання з бойової медицини
Кожен може бути “швидкою допомогою”! На Харківщині проводять курси підготовки бойових медиків
Як зберегти зір при роботі з комп'ютером
“Я працюю за комп’ютером цілий день. Як зберегти зір у таких умовах?”
Дивитись більше

Матеріали по темі

З Днем батька 2023 — привітання від військових та президента
Любов і захист у слові “Тато!”: привітання з Днем батька від військових та президента
Навчання з бойової медицини
Кожен може бути “швидкою допомогою”! На Харківщині проводять курси підготовки бойових медиків
День батька
Моя споріднена душа, безумовна любов та відповідальність — українські татусі про своїх дітей та роль батька під час війни
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі

Відео
0:04:55
Навчання з бойової медицини

Кожен може бути “швидкою допомогою”! На Харківщині проводять курси підготовки бойових медиків
0:03:26
Врятовані собаки з Херсонщини шукають дім: як допомогти
800 кілометрів до нових родин! Врятовані собаки з Херсонщини знаходять господарів
0:03:51
Глинотерапія для військових
Глинотерапія для психологічного розвантаження: як військові проходять реабілітацію у Львові
0:13:12
Книга Деокупація Богдана Логвиненка: спосіб донести жахи війни світу
Варварство, невігластво, геноцид. Книга Деокупація Богдана Логвиненка — спосіб донести світу жахи війни
0:03:32
музей порцеляни у Києві
Картини, квіти та навіть мереживо з кераміки! Як культура порцеляни різних країн світу зібралась під одним дахом
0:10:12
Опір окупантам
Самостійно зробив вибухівку, щоб протистояти окупантам! Історії найсміливішого партизанського опору
0:05:39
Як приготувати смачну каву вдома: секрети від баристи
Наче з кав’ярні! Як приготувати смачну каву — секрети та рецепт від баристи
Карта бойових дій в Україні
ЗСУ звільняють нові території, а росіяни — підтверджують свою репутацію терористів: карта бойових дій в Україні 17 червня в режимі онлайн
0:04:21
Звільнена Харківщина всипана мінами — “пелюстки” падають з дахів
Міни падають на голови людям! Як звільнена Харківщина потерпає від “пелюсток”
0:03:29
Іван Коцюруба
Дивлюся на руку, а вона… Історія бійця Нацгвардії, якого не зупинили понад 20 поранень
Більше відео
День батька
Читати далі
Моя споріднена душа, безумовна любов та відповідальність — українські татусі про своїх дітей та роль батька під час війни
Решетніки
Читати далі
Від синів складно щось приховати. Григорій Решетник про ночі на паркінгу та відповіді на незручні питання про війну

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь