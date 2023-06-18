Сниму броник, каску и зайду в крымское море. Боец Акула о войне и мечтах после победы

Враг стремился вызвать панику, но хватило одного прилета рядом, чтобы военная с позывным Акула поняла: страх — это не для нее.

Это был прилет по одесским складам, и он изменил все в ее жизни, поскольку уже 25 февраля бывший маркетинговый директор, которая работала с Sony, Nissan, Hyundai и Samsung, пришла в местную ТрО и присоединилась к 126 бригаде.

Для меня эта война — личное дело.

Сейчас Акула говорит, что битва за независимость стала очень личной, поскольку за плечами — разрушенный оккупантами бизнес друзей, страх мамы и бабушки, а также захватчики уничтожили все ее планы, ведь она так стремилась расширить еще и собственный бизнес.

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Кроме того, она не простит захватчикам гибель подруги от российской ракеты, которая 23 апреля 2022 года попала в одесскую 16-этажку. Потому Акула и продолжает нести службу и уничтожать врага.

Я не привыкла в жизни бояться и прятаться. Если смотреть врагу в лицо, то с оружием в руках. Не бояться, а сражаться за то, что ты любишь. За свой уклад жизни, собственность, семью, друзей, город, море, страну.

Сначала прошла курс молодого бойца с американскими инструкторами, а затем перешла в разведку и училась летать.

Акула успела побывать в Херсонской области, но впоследствии ее передислоцировали в Бахмут, где она стала боевым пилотом и разведчиком. Военная только недавно вернулась с самого горячего направления на фронте.

Там жизнь другая. Подвал, позиции, полеты. Иногда моешь голову из бутылки. Холодно, нет связи. Не спишь, потому что постоянная канонада. Расписания нет, все зависит от боевой ситуации.

Больше всего за это время запомнила, как выжила в перестрелке. Тогда и уничтожила первую движущуюся цель. Однако один друг Акулы вернулся на щите, а другой получил тяжелые ранения. Военнослужащая до сих пор не может забыть, что ее не было рядом с ними. Поэтому пытается делать сейчас все, что от нее зависит.

Реальность — это война, в которой есть жертвы, и от тебя все не зависит.

Несмотря на то, что военной пришлось столкнуться со временем не слишком компетентным командованием, сейчас она радуется новой генерации командиров и перемен в армии. Ведь самой очень не нравилось, что нужно повиноваться не всегда корректным приказам, тянущимся духом еще до советских времен.

А для того, чтобы сделать войско еще более эффективным — сама теперь тренирует новых бойцов: обучает выносливости, тактике и обращению с оружием. Для себя оставляет не только время на самосовершенствование, но и заботу о себе и чтении книг. Так на маленьких мелочах и вере в будущее держится.

Сниму броник, каску и зайду в море с крымского пляжа, — мечтает Акула о том, что сделает после победы.

Сменить свою профессию с начала полномасштабной войны решила и Татьяна. Читай историю журналистки, решившей стать военнослужащей.

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