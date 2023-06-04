Рассказы

Нужно быстро запрыгнуть на борт, поскольку винты не глушатся — история одной аэромедэвакуации

Диана Просяник, редактор сайта 04 июня 2023, 18:00
Марина

Больше новостей
Фильмы снятые украинскими женщинами-кинорежиссерами
История, военная драма и страсть: десять фильмов, снятых украинскими женщинами-кинорежиссерами
Що можна провозити до Польщі через кордон з Україною: список
Чтобы не было проблем на таможенном контроле: что можно провозить из Украины в Польшу — список
чи потрібен карантин після контакту з хворою на вітрянку особою
Мой ребенок вакцинирован, но контактировал с больным на ветрянку. Нужен ли карантин — объясняют в Минздраве
Нужно быстро запрыгнуть на борт, поскольку винты не глушатся — история одной аэромедэвакуации
Симптомы всех болезней одновременно: что такое ипохондрия и как с ней бороться
Смотреть больше

Материалы по теме

Фильмы снятые украинскими женщинами-кинорежиссерами
История, военная драма и страсть: десять фильмов, снятых украинскими женщинами-кинорежиссерами
Грудки Біша
Милые щечки или лишние хлопоты: что такое комки Биша и почему многие хотят от них избавиться
Зміни в Україні з червня 2023: що чекає на українців
Пенсии, коммунальные тарифы, новинки в экзаменах для водителей и не только: что изменится для украинцев с июня 2023 года
кемпінги та глемпінги в Україні
Природа и комфорт теперь в одном! Кемпинги и глемпинги Украины для отдыха на природе

Видео
0:00:35
Дніпро вибухи сьогодні

По меньшей мере 22 пострадавших, погиб ребенок! Последствия атаки на Днепропетровскую область
0:03:45
Волонтер із Маріуполя
Вырвался из ада, чтобы помогать другим. Волонтер из Мариуполя ездит по разбитым селам и поддерживает украинцев
0:04:52
Засевают поля
Засеивают поля под носом оккупантов! Как аграрии в Сумской области заканчивают посевной сезон
0:04:20
Депортация детей
Возвращать детей становится все труднее: как РФ “перевоспитывает” несовершеннолетних украинцев
Карта боевых действий в Украине
Оккупантам нужно показать хоть какую-то победу. Карта боевых действий в Украине 3 июня в режиме онлайн
0:04:00
Кременец
Цена безответственности: в Кременце на санной трассе 14-летнюю спортсменку распорола гнилая доска
0:04:23
Ганна Пліхчинська
Ищет мины ради коровы: история смелой 67-летней Анны из Николаевской области
0:03:46
Ти як
Искусство, прогнозирующее будущее. В Киеве прошла выставка Ти як?
0:06:38
Авдіївка
Один ребенок все еще остается в городе! Почему оккупанты идут в лобовую на Авдеевском направлении
0:04:46
Порушення мовного закону в Одесі: що виявила інспекція
Отказываются обслуживать на украинском! Активисты провели инспекцию заведений Одессы
Больше видео
Міжнародний день безвинних дітей — жертв агресії: історії про загиблих дітей
Читать дальше
Убитые Россией дети: мы помним! Мемориал к Международному дню невинных детей — жертв агрессии

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь