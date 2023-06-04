Нужно быстро запрыгнуть на борт, поскольку винты не глушатся — история одной аэромедэвакуации

Ежедневно тысячи медиков спасают как военных, так и гражданских украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Одной из таких является Марина — военный врач, которая занимается аэромедэвакуацией. О том, как проходит ее день, она рассказала благотворительной организации Землячки.

Об аэромедэвакуации

Марина рассказывает, что о таком виде эвакуации медики знают заранее, поэтому накануне нужно обязательно выспаться и что-то съесть, чтобы не тошнило. Об этом стоит помнить, поскольку ты летишь помогать и от лишних ощущений нужно избавиться.

Учитывая, что аэромедевакуация предназначена для тяжелых раненых — утром медикам необходимо собрать все, что может понадобиться в любой ситуации.

В этот комплект входят различные препараты, которые берут обязательно с запасом, так как во время аэромедэвакуации реакции организма могут быть очень непредсказуемыми. Также берут запасные кислородные баллоны, транспортный ИВЛ, инфузомат, одеяло, подушку, мягкие носилки.

90% раненых — без сознания. С помощью аппарата ИВЛ им необходимо обеспечить комфорт во время транспортировки и при этом следить за температурой тела, чтобы она была в пределах нормы, поскольку это очень важно.

Как происходит эвакуация

Все начинается с того, что медики выезжают на машине скорой помощи до определенного места, где ждут вертолет и пересаживаются на него. Нужно всегда быть начеку, чтобы быстро запрыгнуть на борт, поскольку винты не глушатся.

Нас двое и куча вещей, которые нужно перенести, волосы обязательно должны быть завязаны. Запрыгнули, закрыли дверь, — рассказывает Марина.

Вертолет набирает высоту и тут раздается сигнал воздушной тревоги. В таком случае вертолет садится, где придется, и ждет разрешения на продолжение полета.

После того как есть разрешение на продолжение полета, пилоты летят очень низко. Так они и долетают до точки, где на эвакуацию уже ожидает карета скорой и пациент. Дальше все также нужно делать максимально быстро.

Медики забегают в машину скорой, снимают показатели с аппарата ИВЛ и монитора пациента, а также обмениваются информацией с врачами по введенным препаратам, после чего переводят раненого на транспортный ИВЛ и перекладывают на свои носилки.

В тот день раненым, которого эвакуировали, был 19-летний парень. Его перевозят в кабину вертолета, снова переводят на аппарат ИВЛ, но уже на тот, что находится в кабине. С помощью инфузомата ему подключают необходимые препараты, после чего вертолет готов взлетать.

В полете медики мониторят его показатели, записывают карту, набирают в шприцы необходимые препараты, которые могут понадобиться в случае, если показатели будут нестабильными. Коммуникация в кабине вертолета происходит через микрофон и наушники.

После посадки вертолета в необходимом месте, Марина и ее напарник передают пациента анестезиологам больницы, где он уже будет находиться.

Завершение рабочего полета

Врач делится, что после завершения она наконец может выдохнуть и рассказывает о самой приятной части таких выездов — пейзажах Украины, которыми можно любоваться с высоты птичьего полета.

Марина рассказывает, что это очень помогает отвлечься от того количества информации, которую медикам приходится держать в себе.

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