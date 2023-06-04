Розповіді

Потрібно швидко застрибнути на борт, оскільки гвинти не глушаться — історія однієї аеромедевакуації

Діана Просяник, редакторка сайту 04 Червня 2023, 18:00
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