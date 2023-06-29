Розповіді

Мріяла працювати миротворцем в ООН, а нині бойова медикиня. Історія Катерини Галушки з батальйону Госпітальєри

29 Червня 2023, 07:00
Катерина Галушка
Фото: Instagram

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