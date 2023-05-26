Розповіді

Вперше це складно пережити. Біологиня Ріна Резнік про роботу медикинею на фронті й болючі втрати

Діана Просяник, редакторка сайту 26 Травня 2023, 08:00
Ріна Резнік
Фото: Twitter

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