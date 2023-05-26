В первый раз это трудно пережить. Биолог Рина Резник о работе медиком на фронте и болезненных потерях

После 24 февраля многие украинцы изменили свой род деятельности и начали различными способами помогать армии. Сегодня мы хотим поделиться историей биолога Рины Резник, которую рассказал проект INSCIENCE.

Девушка с начала полномасштабного вторжения присоединилась к подразделению территориальной обороны, а впоследствии стала медиком в батальоне Госпитальеры.

Кто такие Госпитальеры

Это люди, которые едут на нулевые позиции забирать раненых и по дороге в медицинский пункт в течение получаса или часа делают все, чтобы сохранить им жизнь.

Рина рассказывает, что стала боевым медиком из-за того, что такого опыта у нее больше не будет, а потерять такую возможность было бы для нее просто пренебрежением к тому, кем она является.

С какими трудностями сталкиваются Госпитальеры

Рина рассказывает, что время взрывов необходимо адекватно и трезво себя вести. Кроме того, важно уметь быстро реагировать и всегда быть вовлеченным.

Еще одни сложности, с которыми сталкиваются боевые медики — бытовые: отсутствие возможности помыться в течение часто трех недель, а еще нужно постоянно есть тушенку.

Также в машине иногда сложно поставить раненому катетер, потому что трясет настолько сильно, что ничего нельзя сделать. Но Рина рассказывает, что все это приходит с опытом, и сейчас она уже знает, на каком участке постучать водителю, чтобы тот остановился и можно было сделать манипуляцию.

Боевой медик делится, что со временем начала понимать, где предел ее компетенций и где она больше ничего не может сделать.

Мы заканчиваем и просто везем. Впервые это сложно пережить.

— Если ты выполнил весь протокол, сделал все возможное, а человек все равно умирает, то, вероятно, ты реально ничего не смог бы сделать. Это важно понимать.

Как справляться со стрессом во время боевых выездов

Медик говорит, что наибольший стресс испытывает именно в дороге на задание, и делится своими методами борьбы с тревогой: разговоры, тактильный контакт с людьми и сладости. Также она советует попробовать относиться к этому не как к реальной жизни, а представлять, что это компьютерная игра.

Как не выгореть

Рина вспоминает, что ее наиболее ресурсной ротацией была та, когда они вывезли более 150 раненых за месяц, где было наибольшее количество ее контузий. Тогда она чувствовала прилив энергии и понимание, что они работают не просто так и ее работа приносит пользу.

Какие последствия такой работы

Медик рассказывает, что у нее изменилась бдительность. Также она острее реагирует на звуки и больше спит, если есть такая возможность. Это она называет режимом энергосбережения.

Ранее мы рассказывали историю немецкого волонтера, который помогает украинцам.

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