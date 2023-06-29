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Мечтала работать миротворцем в ООН, а сейчас — боевой медик. История Катерины Галушки из батальона Госпитальеры

29 июня 2023, 07:00
Катерина Галушка
Фото: Instagram

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