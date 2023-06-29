Мечтала работать миротворцем в ООН, а сейчас — боевой медик. История Катерины Галушки из батальона Госпитальеры

Медики — это те люди, которые спасают жизни украинских бойцов на фронте. Нередко они делают просто невозможное в тех условиях. Издание Elle пообщалось с боевым медиком Катериной Галушкой, которая служит в батальоне Госпитальеры.

О жизни до полномасштабной войны

Екатерина рассказывает, что четыре года назад занимала должность в международной организации, мечтая о работе миротворца в ООН, чтобы быть причастной к приближению мира.

Но сейчас она признает, что ей стыдно за эти стремления, поскольку современная реальность ясно показала, кто есть кто.

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Ее путь к боевому медику начался с саморефлексии, когда она задала себе вопрос “Сделала ли я что-то для своей страны, для победы в этой войне?“. На поиске пути к самореализации, Екатерина нашла объявление в соцсетях о подготовке от Госпитальеров, которая должна была начаться через полторы недели.

Мне повезло, и я успела податься, потому что впоследствии стояли уже огромные очереди, — вспоминает девушка.

После завершения обучения она поехала на свою первую ротацию как боевой медик. Сейчас же Катя работает в ВСУ как коммуникационщик, отвечая за информационную сферу. Она также служила как боевой медик: ездила на ротации и усиливала медицинские подразделения, которые работали на передовой.

О работе в первые месяцы широкомасштабной войны

Екатерина вспоминает, что в первый месяц она занималась своей основной работой, которой становилось все больше. Она говорит, что тогда важно было заниматься мониторингом информационного поля, быстро анализировать события и публиковать отчеты, поскольку ситуация была не до конца понятной как для Украины, так и для всего мира.

В середине марта девушка отправилась к Яне Зинкевич на базу Госпитальеров и выразила готовность снова к ним присоединиться, поскольку Екатерине было важно физически присутствовать на войне.

Ее потребность в пребывании на фронте возросла после потери парня Антона, который погиб в бою, отправившись освобождать Мариуполь со своим подразделением.

Яна Зинкевич дала девушке руководящую должность, что, по словам Катерины, было несколько не радостной новостью, поскольку она больше ответственная исполнительница, чем лидер.

— Хотя на самом деле это меня очень сильно отрезвило.

Потому что на тот момент я не готова была нести ответственность за себя, но нести ответственность за других людей — это уже другая история, которая охлаждает голову и приводит мысли в порядок.

С середины марта до середины апреля девушка работала в Киевской области, в таких городах как Буча, Гостомель, Ирпень и несколько раз заезжали в Демидов. Затем они отправились на Восток и работали на Авдеевском направлении.

Это было лето, очень сложный этап, когда россияне пытались прорваться со всех сторон. Оттуда осталось много воспоминаний: и хороших, и очень плохих.

О самых сложных моментах на фронте

Работа медика не требует больших физических усилий, особенно сейчас, когда есть отличное транспортное обеспечение, которое позволяет быстро перемещаться между позициями.

Смерть никогда не становится абсолютно нормальной, но к ней тоже привыкаешь.

Возможно, это уже не вызывает шквал эмоций, но все равно, когда после личной потери ты везешь погибшего человека или человека, который на твоих руках сейчас может умереть от тяжелых ранений, прежде всего мысли о семье, — делится Екатерина Галушка.

Девушка говорит, что в таких случаях это так или иначе морально истощает. Однако ко всему остальному можно приспособиться.

О силах и мотивации

Екатерина Галушка рассказала, что бывает, доходит до момента, когда она говорит себе “Все, я больше не могу, я устала“, после чего каждый раз находит в себе новые силы.

Она отметила, что одним из ее источников вдохновения является желание доказать всему миру, что она сильная, и что не нуждается в сочувствии, ведь справится со всеми вызовами.

Девушка добавила, что не боится за свою жизнь — ведь каждый умирает только раз.

Но Екатерина говорит, что у нее есть любимый, родственники, друзья и ради них стоит бороться.

Девушка знает, что есть много людей, которые могут делать то, что сейчас делает она. Однако Катерина чувствует, что для нее лично важно быть той, кто делает все возможное.

— Я не хочу собирать вещи любимого человека, чтобы он ехал на боевое задание. Я хочу, чтобы любимый был рядом. А значит, надо за это бороться, — говорит Екатерина Галушка.

О планах после победы

Екатерина поделилась своей единственной мечтой: жить в доме у моря, ведь она обожает море. Девушка хочет, чтобы там была маленькая сыроварня и было вино.

Она хочет, чтобы рядом был ее любимый, чтобы к ним приезжали друзья, чтобы ее семья была в безопасности. Других желаний, кроме покоя, у нее нет.

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