Помогал собратьям, несмотря на осколочное ранение. История младшего сержанта Чилинтано

У каждой эпохи — свои герои. И, к сожалению, герои нашего времени — это все, кто защищает наше государство от российской агрессии. Поэтому сегодня хотим рассказать тебе историю бойца, командира 2 взвода специального назначения 2 роты спецназначения батальона 1 ОБрСпП им. Ивана Богуна младшего сержанта Чилинтано, Чили, который сейчас выполняет задачи в зоне боевых действий.

О начале войны

Андрей из города Перевальск Луганской области. В 2014 году, когда началась война, он жил в Луганске, где учился на экономиста. Мужчина рассказывает, что когда началась оккупация российскими войсками территории Украины, он наблюдал за событиями. Вспоминает, что все подавалось, как волеизъявление народа, хотя проводилось агрессивно, с оружием и участием граждан РФ.

Я сразу выступил со своей позицией, присоединившись к добровольцам, потому что я не мог уступить — это мой долг защищать свой дом. Так я вступил в батальон спецназначения Луганск-1, который тогда базировался в Северодонецке.

Впоследствии пришлось все же выехать в Киев. Домой из-за своих политических взглядов вернуться Андрей не мог. Там его записали в “каратели”.

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24 февраля Андрей присоединился к киевской ТрО. Они ездили в Ирпень, Бородянку, где выполняли минимальные гуманитарные миссии, доставляли еду, помогали пострадавшим перемещаться, делали просто человеческие поступки.

В 1 ОБрСпП им. Ивана Богуна он попал летом 2022 года. Сперва присоединился к 5 батальону, где прошел интенсивный курс молодого бойца.

— Я благодарен инструкторам за высокое качество подготовки, как физической, так и психологической, во всех аспектах. После этого мы отправились в Харьковскую область, чтобы выполнять разведывательные задачи.

О боевых заданиях под Бахмутом

После расформирования 5 батальона, где находился Чилинтано, его перевели в 1 батальон. Мужчина вспоминает, что тогда проходил реабилитацию после разрыва крестообразной связки на колене, но несмотря на это, не уклонялся от своих обязанностей и уже в декабре вернулся в строй.

Андрей рассказывает, что когда его беспокоила нога, он говорил об этом ротному, который всегда адекватно реагировал.

Следующее задание батальона было в поселке Красная гора возле Бахмута, что стало еще одним испытанием. Масштабы боевых действий и их динамика поражали, — говорит Чили.

Все происходило быстро, было необходимо немедленно принимать решения. На отдых не оставалось времени.

Военный рассказывает, что их задача заключалась в том, чтобы занять посадку, где уже находился ротный. Их группа состояла из 18 человек. Нужно было пройти 900 метров до позиций.

На пути меня ранило АГСом, но я продолжил движение, понимая, что мое ранение не такое тяжелое, как у нашего командира, которому нужна была немедленная помощь.

— По прибытии на позиции, мы обеспечили отход раненых. Наши позиции постоянно атаковал враг. Тяжелая ситуация заставила меня взять на себя командование, поскольку я понимал, что если мы не удержим эти позиции, наступит еще худшая ситуация, — вспоминает Чилинтано.

Примерно через 6 часов военным приказали отступить. Андрей оставил позиции. Несмотря на то, что сам был ранен осколками, все же помогал эвакуировать других раненых, пока не почувствовал, что теряет сознание.

После этого его госпитализировали. Он объездил три больницы, в которых врачи боялись вытащить осколок, поскольку не были уверены в результате. Но специалисты в Харьковском госпитале выполнили успешную операцию.

О том, как стал командиром взвода

После выздоровления Андрей столкнулся с тем, что рота понесла большие потери. Командир находился в госпитале, а другие офицеры погибли. Никто не хотел брать на себя ответственность за руководство взводом.

Чилинтано рассказывает, что брал пример со своего погибшего товарища с позывным Ариец, который делал необходимые вещи, независимо от того, нравились ему люди или нет: “Мы все здесь собратья, плывем в этой байдарке все вместе к одной цели”.

Мобилизованным, которые будут воевать, Андрей советует не бояться и действовать. Он делится своим примером и рассказывает, что делал много ошибок, после чего расстраивался, но через 10 минут собирался с мыслями и делал, что необходимо.

Все мы люди: иногда устаем, выгораем, но тем не менее — надо идти дальше, — отмечает Андрей.

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