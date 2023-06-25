С ранениями прополз полтора километра, чтобы выжить! История бойца о борьбе за жизнь

До 24 февраля 2022 года в украинцев были разные профессии. Но многим пришлось их изменить. 34-летний Сергей всю жизнь работал на шахте, имел 14 лет подземного стажа и был горным инженером.

После начала полномасштабного вторжения он присоединился к войску, во время одного сражения получил тяжелые ранения, но смог выжить благодаря силе духа.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию, протезирует и строит планы на дальнейшую жизнь. Его историю рассказали в Минздраве.

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С тяжелыми ранениями прополз полтора километра

Тяжелое сражение, в котором Сергей получил ранение, произошло возле Песков в Донецкой области. Уже при первом контакте оккупанты нанесли удар по Сергею и его собратьям. Россияне ударили противотанковым гранатометом, затем начался ближний бой.

Один из военных погиб сразу, второй потерял конечности, а третьего Сергей вообще не смог увидеть. Самого мужчину тоже ранило осколками, ведь граната разорвалась на расстоянии двух метров. Остался жив благодаря бронежилету.

По нас не стреляли только из авиации, — акцентирует Сергей.

Несмотря на то, что он получил ранение, продолжал спасать собратьев. В то же время вражеские дроны сбрасывали на них гранаты. Сергей потерял ногу. Под конец боя выехал вражеский танк, чтобы добить выживших.

Эвакуировать в таких условиях нереально, поэтому Сергею приходилось выбираться самостоятельно. Он это сделал. Наложил три турникета, чтобы не стечь кровью и прополз около полутора километров.

О спасении в больнице и планах на дальнейшую жизнь

Когда мужчина попал в больницу, ему давали обезболивающие каждые два, а затем четыре часа. Сергей не мог спать первые четыре недели, это был самый тяжелый период.

Затем военный попал в Ровенскую область, сейчас проходит там реабилитацию. Он получил протез, учится ходить без костылей. Каждый день Сергей борется за жизнь.

У него есть любимый спортивный байк, мечтает о нашей победе и домике возле реки в Киевской или Винницкой области. Также у Сергея большое желание открыть собственное дело.

Ранее мы рассказывали историю военного Романа Кулика об обстреле Яворовского полигона, тяжелых ранениях, реабилитации и силе духа.

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