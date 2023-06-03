Рассказы

Падаю и говорю: “Боже, я очень хочу жить, спаси меня, пожалуйста!”. Военный про обстрел Яворовского полигона и тяжелые ранения

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 03 июня 2023, 08:00
Роман Кулик: історія військового про обстріл Яворівського полігону
Фото: Facebook

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