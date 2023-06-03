Падаю и говорю: “Боже, я очень хочу жить, спаси меня, пожалуйста!”. Военный про обстрел Яворовского полигона и тяжелые ранения

Он перенес 13 операций и чудом выжил. Роман Кулик — военный, получивший тяжелые ранения год назад во время ракетного удара по Яворовскому полигону. Тогда погиб 61 человек, 160 получили ранения, среди них и Роман. Он рассказал о своей борьбе за жизнь.

Ракета летит на меня

— Поворачиваю голову и вижу, как часть ракеты попадает и разрывается. Одна часть идет в сторону, а вторая — просто на меня. Буквально в трех метрах от меня разорвалась вторая часть ракеты, — вспоминает о том дне Роман.

Он показывает видео масштабного пожара на Яворовском полигоне, куда в прошлом году попали около десятка вражеских ракет. В тот момент мужчина был уверен, это его последние минуты. Собратья вытащили Романа из ада.

— У меня все было разорвано сверху донизу. Вырвало грудную клетку, как я уже потом узнал, и ребра тоже. Я это все запихнул, рукой легонько затянул и падаю.

Все горит, я падаю и говорю: “Боже, я очень хочу жить, спаси меня, пожалуйста”, — рассказывает военный.

Далее Роман прошел больницу за больницей, перенес многочисленные операции и имел мизерные шансы вернуться к жизни. 20 дней Роман находился в коме в реанимации, а затем почти два месяца — в хирургическом отделении. Врачи говорят, это уникальный случай, когда человек выжил после таких травм.

— Были очень тяжелые травмы, травмированы практически все части тела: лицо, голова, грудная клетка, живот, верхние обе конечности, нижние конечности, стопа. Все возможные части тела и внутренние органы, — говорит руководитель направления хирургии центра Несокрушимые Гнат Герич.

Безудержное желание реабилитироваться

Романа посекло многочисленными осколками. Десять из них до сих пор остаются в теле, впрочем, угрозы не несут. Врачи вспоминают, как каждый день, несмотря на боль, которую испытывал пациент, пытались достаточно времени уделять реабилитации. Желание Романа как можно скорее вернуться к полноценной жизни было сверхвелико.

Весь сверхсложный путь Роман прошел вместе с женой, которая все время поддерживала его и была рядом. Сейчас, по состоянию здоровья, мужчину освободили от службы в ВСУ, но он продолжает всячески помогать своему подразделению и призывает всех: что бы ни случилось — никогда не сдаваться.

Самое главное — не падать духом и двигаться вперед, верить, что все будет хорошо и только хорошо, — акцентирует он.

К сожалению, из-за войны России в Украине многие люди получают ранения, после которых приходится ампутировать конечности. Больше всего болит за наших детей. Ранее мы рассказывали историю Софии Исаевой, которая получила ранения во время эвакуации из Ирпеня в Бучу и потеряла руку.

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