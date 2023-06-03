Розповіді

Падаю і кажу: “Боже, я дуже хочу жити, врятуй мене, будь ласка!”. Військовий про обстріл Яворівського полігону й тяжкі поранення

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 03 Червня 2023, 08:00
Роман Кулик: історія військового про обстріл Яворівського полігону
Фото: Facebook

Більше новин
Що приготувати на сніданок - 3 оригінальні рецепти
Експериментуй з вівсянкою та яйцями! Три оригінальних варіанти класичного сніданку від Джеймі Олівера
відпочинок неподалік Києва
Враження — просто поруч! Місця для відпочинку неподалік Києва
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Кременець
Ціна безвідповідальності: у Кременці на санній трасі 14-річну спортсменку розпорола гнила дошка
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Кременець
Ціна безвідповідальності: у Кременці на санній трасі 14-річну спортсменку розпорола гнила дошка
Ганна Пліхчинська
Шукає міни заради корови: історія сміливої 67-річної Ганни з Миколаївської області
KOZAK SYSTEM
Ця війна не закінчиться ніколи — фронтмен гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо про діяльність та не тільки

Відео
0:04:00
Кременець

Ціна безвідповідальності: у Кременці на санній трасі 14-річну спортсменку розпорола гнила дошка
0:04:23
Ганна Пліхчинська
Шукає міни заради корови: історія сміливої 67-річної Ганни з Миколаївської області
0:03:46
Ти як
Мистецтво, що прогнозує майбутнє. У Києві пройшла виставка Ти як?
0:06:38
Авдіївка
Одна дитина досі залишається у місті! Чому окупанти йдуть у лобову на Авдіївському напрямку
0:04:46
Порушення мовного закону в Одесі: що виявила інспекція
Відмовляються обслуговувати українською! Активісти провели інспекцію закладів Одеси
0:02:58
Ситуація на Донеччині
Ворогу залишилось недовго: військові про ситуацію на Донеччині
0:03:55
компенсація
Тато загинув ще до її народження, тому дитина без права на виплати: все про тонкощі закону
0:05:03
Укриття у Києві
До контролю буде залучена громадськість! Як розв’язують проблему із зачиненими укриттями у Києві
0:03:38
Суддя Андрій Тандир збив нацгвардійця: деталі аварії та запобіжний захід
Збив на смерть того, хто захищав спокій киян: як триває слідство справи судді Андрія Тандира
0:04:50
село Петрушки після окупації
Розстріляні росіянами автівки й досі стоять тут! Історія села на Київщині, яке стало свідком гарячих боїв
Більше відео
На щиті
Читати далі
Моя мотивація — знайти людину, яка загинула за наше майбутнє. Історія учасниці проекту На щиті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь