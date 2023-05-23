Розповіді

По дорозі до Бучі втратила маму та руку! Історія Софії, чиє фото облетіло увесь світ, про протезування, зміни та написання книги

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Травня 2023, 17:00
Софія Ісаєва: історія дівчини, що отримала поранення під Бучею
Фото: Instagram

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