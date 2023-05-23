По дорозі до Бучі втратила маму та руку! Історія Софії, чиє фото облетіло увесь світ, про протезування, зміни та написання книги

Росія прийшла на наші землі вбивати, калічити та руйнувати. Мільйони українських життів змінилися назавжди. Кожен має наслідки від цієї війни: хтось фізичні, хтось моральні. Кожен нестиме болючі спогади крізь роки.

За час повномасштабного вторгнення Росія вбила сотні дітей, покалічила — ще більше. Багато з них осиротіли. Ще на початку повномасштабного російського вторгнення Софія Ісаєва виїжджала з окупованого Гостомеля до Бучі, її родина потрапила під обстріл.

Мати загинула, дівчина втратила руку. Згодом її фото облетіло увесь світ, їй допомогли з лікуванням та протезуванням. Зараз Софія та її старша сестра Аліна перебувають в Італії, вони розповіли свою історію для Зе Інтерв’юер.

Хронологія трагічного дня

3 березня 2022 рік. Київ тримає оборону, у Бучі йдуть вуличні бої, над Ірпенем збито російський Су-30, українські війська вибивають окупантів з аеропорту Гостомеля.

У цей час Софія разом з батьками та котом намагаються евакуюватися з Гостомеля. Туди родина переїхала з окупованого Донецька, тікаючи від війни, яка розпочалася ще у 2014 році. Автомобіль родини потрапив під обстріл російської бронетехніки.

Під час обстрілу мама Софії Марина загинула відразу, кіт Алекс теж. Тато витягнув поранену Софію з авто, вони змогли дістатися укриття. Софія отримала тяжке поранення. Щоб врятувати життя, їй довелося ампутувати руку.

Аліна на ту мить була у Дніпрі. За словами старшої сестри, родина не знала, що відбувається у місті. Вони думали, чи варто виїжджати. Коли ворожий снаряд влучив біля будинку, вирішили — треба їхати.

Аліна каже, що родина мала білі пов’язки, що пояснювало: вони — цивільні.

На під’їзді до Бучі тато зупинився і захотів розвернутися, подав про це знак та все пояснив, але їм вистрілили в спину… — розповідає дівчина.

Снаряд, ймовірно, великого калібру пройшов ззаду машини наскрізь, поранив Софії руку, а мати загинула на місці. Софії й тату допоміг вилізти солдат, який був у засідці. Неподалік місця, де сталася трагедія, був розташований будинок. Його жителі побачили жахливу картину й також вибігли на допомогу рідним Аліни. Уже з багатоповерхівки родина намагалася викликати швидку, але та не могла приїхати через обстріли. Один з мешканців будинку допоміг Софії й тату виїхати.

Коли Київщину деокупували, тато дівчат зміг знайти відео автівки у соціальних мережах, адже вона залишилася на місці обстрілу. Тоді він знайшов тіло Марини, родина кремувала тіло.

Про зміни у житті та написання книги

Софія розповідає, що за цей рік у неї з’явилося багато нових знайомих як з України, так з Італії і навіть Америки. Також вона підтримує зв’язок з деякими зі своїх однокласників.

— Раніше хотіла бути ветеринаром, але в останні роки це бажання чомусь зникає. Тому ще не вирішила, на кого піду навчатися після закінчення школи, — каже дівчина.

Софія ділиться, що у майбутньому хотіла б стати письменницею, зараз вона вже працює над своєю першою книгою.

Я б сказала, що тут багато жанрів разом, але основний — містика. Хочу як Стівен Кінг, трішки жахів додати, — зізнається вона.

Про протезування

Побачивши у мережі інформацію про Софію та її поранення, професор Гарвардського університету вирішив допомогти маленькій українці. Він оплатив квитки та проживання у США, а також організував протезування. Софія отримала протез у Бостоні, його потрібно постійно змінювати та модифікувати, адже вона все ще росте.

Отриманим протезом дівчина може тримати речі, наприклад, зошит чи відкрити книжку.

— Телефоном, мабуть, не зможу користуватися, адже можна пошкодити екран. Якісь тендітні речі та предмети я протезом не беру, — розповідає вона. Софія вчиться робити деякі речі однією рукою. До прикладу, вона вже може так зав’язувати шнурки.

Про психологічні зміни та зустріч з Папою Римським

Вона вважає, що за останній рік, як і всі діти, сильно подорослішала. Але не відчуває того, що сильно змінилася морально. Утім, досі лякається від звуків гвинтокрилів та літаків.

Радить українським підліткам, які зазнали поранень, та і всім українцям працювати з психологом.

Нам усім зараз точно потрібен психолог, — впевнена вона.

Коли дівчина лежала у Римській лікарні, до неї завітав Папа Римський Франциск. Вона каже, що їй було цікаво з ним поспілкуватися, а також вона відчула якусь неймовірну енергію від нього.

— Легше стало після його візиту. Можливо тому, що я відволіклася. Фантомні болі, які тоді були дуже сильні, трішки відступили.

На жаль, багато дітей в Україні отримали тяжкі поранення через ворожі обстріли. Раніше ми розповідали про дитяче протезування в Україні. Про переваги та недоліки читай за посиланням.

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