По дороге в Бучу потеряла маму и руку! История Софии, чье фото облетело весь мир, о протезировании, изменениях и написании книги

Россия пришла на наши земли убивать, калечить и разрушать. Миллионы украинских жизней изменились навсегда. У каждого будут последствия от этой войны: у кого-то физические, у кого-то моральные. Каждый будет нести болезненные воспоминания сквозь года.

За время полномасштабного вторжения Россия убила сотни детей, покалечила еще больше. Многие из них осиротели. Еще в начале полномасштабного российского вторжения София Исаева выезжала из оккупированного Гостомеля в Бучу, ее семья попала под обстрел.

Мать погибла, девушка потеряла руку. Позже ее фото облетело весь мир, ей помогли с лечением и протезированием. Сейчас София и ее старшая сестра Алина находятся в Италии, они рассказали свою историю для Зе Интервьюер.

Хронология трагического дня

3 марта 2022 года. Киев держит оборону, в Буче идут уличные бои, над Ирпенем сбит российский Су-30, украинские войска выбивают оккупантов из аэропорта Гостомеля.

В это время София вместе с родителями и котом пытаются эвакуироваться из Гостомеля. Туда семья переехала из оккупированного Донецка, убегая от войны, которая началась еще в 2014 году. Автомобиль семьи попал под обстрел российской бронетехники.

При обстреле мама Софии Марина погибла сразу, кот Алекс тоже. Папа вытащил раненую Софию из авто, они смогли добраться до укрытия. София получила тяжелое ранение, чтобы спасти жизнь, ей пришлось ампутировать руку.

Алина на тот момент была в Днепре. По словам старшей сестры, семья не знала, что происходит в городе. Они думали, стоит ли уезжать. Когда вражеский снаряд попал возле дома, решили — надо ехать.

Алина говорит, что у семьи были белые повязки, что объясняло: они — гражданские.

На подъезде к Буче папа остановился и захотел развернуться, подал об этом знак и объяснил, но им выстрелили в спину… — рассказывает девушка.

Снаряд, вероятно, большого калибра прошел машину насквозь, ранил Софии руку, а мать погибла на месте. Софии и папе помог вылезти находившийся в засаде солдат. Недалеко от места, где произошла трагедия, находился дом. Его жители увидели ужасную картину и выбежали на помощь родным Алины. Уже из многоэтажки семья пыталась вызвать скорую, но та не могла приехать из-за обстрелов. Один из жильцов дома помог Софии и папе уехать.

Когда Киевскую область деоккупировали, папа девушек смог найти видео автомобиля в социальных сетях, ведь он остался на месте обстрела. Тогда он нашел тело Марины, семья кремировало тело.

Об изменениях в жизни и написании книги

София рассказывает, что за этот год у нее появилось много новых знакомых как из Украины, так и из Италии и даже Америки. Также она поддерживает связь с некоторыми своими одноклассниками.

— Раньше хотела быть ветеринаром, но в последние годы это желание почему-то исчезает. Поэтому еще не решила, на кого пойду учиться после окончания школы, — говорит девушка.

София говорит, что в будущем хотела бы стать писательницей, сейчас она уже работает над своей первой книгой.

Я бы сказала, что здесь много жанров вместе, но основной — мистика. Хочу как Стивен Кинг, немного ужасов добавить, — признается она.

О протезировании

Увидев в сети информацию о Софии и ее ранениях, профессор Гарвардского университета решил помочь маленькой украинке. Он оплатил билеты и проживание в США и организовал протезирование. София получила протез в Бостоне, его нужно постоянно менять и модифицировать, потому что девушка все еще растет.

Полученным протезом она может держать вещи, например, тетрадь или открыть книгу.

— Телефоном, пожалуй, не смогу пользоваться, ведь можно повредить экран. Какие-то хрупкие вещи и предметы я протезом не беру, — рассказывает она. София учится делать некоторые вещи одной рукой. К примеру, она уже может так завязывать шнурки.

О психологических изменениях и встрече с Папой Римским

Она считает, что за последний год, как и все дети, сильно повзрослела. Но не чувствует того, что сильно изменилось морально. Впрочем, до сих пор пугается от звуков вертолётов и самолетов. Советует украинским подросткам, которые получили ранения, да и всем украинцам работать с психологом.

Нам всем сейчас точно нужен психолог, — уверена она.

Когда девушка лежала в Римской больнице, к ней пришел Папа Римский Франциск. Она говорит, что ей было интересно с ним пообщаться, и она почувствовала какую-то невероятную энергию от него.

— Легче стало после его визита. Возможно, потому, что я отвлеклась. Фантомные боли, которые тогда были очень сильные, немного отступили.

К сожалению, многие дети в Украине получили тяжелые ранения из-за вражеских обстрелов. Ранее мы рассказывали о детском протезировании в Украине. О преимуществах и недостатках читай по ссылке.

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