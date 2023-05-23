Рассказы

По дороге в Бучу потеряла маму и руку! История Софии, чье фото облетело весь мир, о протезировании, изменениях и написании книги

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 мая 2023, 17:00
Софія Ісаєва: історія дівчини, що отримала поранення під Бучею
Фото: Instagram

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