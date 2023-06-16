Люди

Смотрю на руку, а она… История бойца Нацгвардии, которого не остановили более 20 ранений

Людмила Цымбалюк 16 июня 2023, 18:00

Больше видео
0:03:03
Загинув Володимир Мукан
Если не пойду на войну, что я скажу детям? В Киеве отдали дань памяти погибшему журналисту и воину Владимиру Мукану
0:04:00
Ситуация в Николаевской области
Село превратилось в остров… Большая вода добралась до Николаевской области — что рассказывают местные жители
0:03:40
Олександр Ходос
Меня спасла жажда жизни: история пограничника, которая растрогает каждого
Олег Сенцов
Если бы не эти машины, я бы тут не разговаривал. Олег Сенцов о потере Bradley и контрнаступлении на Запорожском направлении
Смотреть больше

Последние видео
0:03:29
Іван Коцюруба

Смотрю на руку, а она… История бойца Нацгвардии, которого не остановили более 20 ранений
0:07:44
Як запускають шахеди по Україні та чому тривоги бувають дивні
Как запускают шахеды по Украине? Юрий Игнат подробно рассказал о причинах странных тревог
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Контрнаступ ЗСУ 2023: розпочався чи ні та чого очікувати
Это еще не контрнаступление в классическом понимании! Что происходит на фронте сейчас и чего ждать дальше
0:04:36
Як Покров виживає без води — наслідки підриву Каховської ГЕС
Больше недели люди выживают! Покров в Днепропетровской области без водоснабжения
Карта бойових дій в Україні
Перед глазами контрнаступления враг перекидывает вертолеты в Бердянск: карта боевых действий в Украине 16 июня в режиме онлайн
0:04:55
Мітинг на Північній Салтівці
Даже окна вставлять некуда! Жители разрушенной высотки Харькова остались без жилья
0:03:03
Загинув Володимир Мукан
Если не пойду на войну, что я скажу детям? В Киеве отдали дань памяти погибшему журналисту и воину Владимиру Мукану
0:04:00
Ситуация в Николаевской области
Село превратилось в остров… Большая вода добралась до Николаевской области — что рассказывают местные жители
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Больше видео
Як запускають шахеди по Україні та чому тривоги бувають дивні
Читать дальше
Как запускают шахеды по Украине? Юрий Игнат подробно рассказал о причинах странных тревог

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь