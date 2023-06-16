Смотрю на руку, а она… История бойца Нацгвардии, которого не остановили более 20 ранений

Иван Коцюруба родился в семье военнослужащего. Отец отдал службе 25 лет. Поэтому с выбором будущей профессии юноша не сомневался.

Уже в 20 лет вступил в ряды Национальной гвардии. В первые месяцы полномасштабной войны освобождал Киевскую область.

Но уже год спустя Иван вспоминает, как чудом выжил. 23-летний минометчик Национальной гвардии вместе с собратьями в августе 2022 года под Новой Михайловкой в Донецкой области отражали вражеские атаки. Главной задачей было удержать позиции.

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И именно там, пытаясь в очередной раз остановить вражескую атаку, Иван был ранен осколками от взрыва вражеского снаряда. Разорванная артерия на руке, более двух десятков осколковых ранений в живот и конечности, и большая кровопотеря.

Смотрю на правую руку, а она полностью разорвана. Смотрю на бок — он весь ранен, на ноги — они тоже. И слезы идут. Подумал, что дочь больше не увижу.

О том, что с мужем в тот день произошла беда, его жена поняла, когда Иван не ответил на звонки.

Но медики уже делали все возможное, чтобы спасти Ивана. Позже рядом были родные, а дома папу ждала маленькая дочь.

После ранения и многочисленных операций, полгода Иван проходил реабилитацию в Латвии. В настоящее время восстанавливается в родной Виннице. Но мечтает снова вернуться к собратьям. Готов на передовой быть военным инструктором.

Хотелось бы продолжить службу, потому что военный.

А еще очень гордится тем, что те позиции в Донецкой области, которые так сильно атаковали россияне, и где Иван получил ранения, и дальше удерживают его собратья из Национальной гвардии.

Имеет безудержное желание стать атлетом и идет к своей цели и военный Лион. Читай историю бойца, потерявшего ногу и мечтающего о спортивном протезе.

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