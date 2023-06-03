Важно показать миру, что это война с тотальным злом! Военный о службе в спецподразделении ГУР МО, ранении и реабилитации

Сейчас многие украинцы рассеялись по миру. Из-за войны России в Украине сотни тысяч остались без домов. Но даже до начала войны еще в 2014 году украинцы ездили за границу на заработки или должны были выехать из-за разных жизненных обстоятельств. Впрочем, некоторые из них возвращались в Украину, ведь просто хотелось быть здесь.

Сегодня мы познакомим тебя с военным Иваном Тарном. Ему 33 года, 21 из них прожил за границей, но во время пандемии Covid-19 приехал в Украину, помогал больницам с ИВЛ и оксигенаторами. После 24 февраля 2022 года сначала помогал людям добраться до границы, а затем присоединился к рядам ВСУ, служил в спецподразделении ГУР МО Артан.

Однажды в Бахмуте, когда он находился в группе быстрого реагирования, получил ранение — травматическую ампутацию стопы. Сейчас Иван проходит реабилитацию. Свою историю он рассказал для Вікон.

О жизни до полномасштабного вторжения

Мужчина родом из Тернополя. 21 год своей жизни Иван прожил за границей, большую часть времени в Бельгии, несколько лет во Франции и немного Голландии. За границей у него был разноплановый бизнес: от строительства до бизнес-консультаций. Также занимался импортом некоторой украинской продукции, весомую долю занимали пластиковые и алюминиевые окна.

Иван приехал в Украину еще до начала полномасштабной войны, но официально его деятельность была направлена на Европу, в частности Бельгию. Поэтому мужчина дистанционно занимался своими делами.

— Вернулся в Украину — это такое образное понятие, потому что я физически проживал в Украине, но мои дела были в Бельгии. Я жил на две страны. На самом деле, у меня еще есть дом в Бельгии, сейчас там живет друг с семьей, — рассказывает он.

Мама Ивана еще маленьким вывезла его в Бельгию, она до сих пор живет там. Другие родные мужчины в Украине.

Что-то конкретное не побудило приехать в Украину. Все больше тянуло сюда, потому что здесь было интересно, комфортно, — говорит он.

Мужчина проживал в Тернополе, купил там квартиру во время пандемии Covid-19, к началу полномасштабной войны почти закончил ремонт. Прошлым летом, во время полномасштабного вторжения, женился на любимой.

Привозил ИВЛ для Украины во время пандемии

Во время пандемии коронавируса Иван привозил в Украину ИВЛ (аппараты искусственной вентиляции легких) и генераторы кислорода. Говорит, что до пандемии это было одно из звеньев бизнеса, которым он занимался вместе с партнером Игорем Витенько.

— Это тернопольский хирург, давно уехавший в Бельгию, еще в 1999 году. Там стал заниматься вакуум-терапией. Бизнес заключался в том, что мы под заказ привозили в Украину медицинские аппараты. Его часть заключалась в том, чтобы найти этот медицинский аппарат, потому что в большинстве своем мы брали те, что были в использовании.

Нужно было найти на аукционах или ликвидациях, а за мной была более логистическая и документальная функция, я производил импорт и экспорт.

До ковида это был небольшой бизнес. Когда начался полноценный локдаун, мы наткнулись на партию ИВЛ-аппаратов, на самом деле анестезиологических станций, которые можно было использовать в качестве ИВЛ. В них был встроен этот функционал.

Собрали финансирование, большую часть профинансировали самостоятельно. Выкупили и доставили в Украину.

В большинстве своем это была Тернопольская область, но один попал в Хмельницкую и Винницкую области, — рассказывает Иван.

Реакция Европы на войну в Украине в 2014 и 2022 годах

Начало войны в Украине в 2014 году Иван застал в Европе. Говорит: там в новостях это подавалось больше как локальный конфликт, куда Россию неохотно втягивали.

Скорее какая-то такая позиция была, что Россия должна прийти и “навести порядок”.

— 24 февраля 2022 года у Европы открылись глаза, и она стала на сторону большинства. Есть маленький процент людей, которые смотрят на эту войну как на прокси-войну между Америкой и Россией. Но в Европе этот сегмент не столь распространен как, например, в странах третьего мира. Есть знакомые, с которыми время от времени общаюсь, и в странах третьего мира живет идея, что это прокси-конфликт между Америкой и Россией. Поскольку Америку там не любят за ее позицию, там много симпатий к России, — делится Иван.

О решении присоединиться к рядам ВСУ и волонтерстве

Иван Тарн решил присоединиться к ВСУ, когда началась полномасштабная война. Родные и друзья понимали, что это неизбежно, поэтому отнеслись к решению с пониманием.

Но сначала мужчина дал себе три недели, чтобы собрать все необходимое и заняться волонтерством — помогал беженцам добраться до границы.

— Все происходило хаотично. Сначала ко мне приехала моя кума с ребенком из Василькова. Это буквально было в первый день полномасштабного вторжения. Мне нужно было их обезопасить и отвезти к границе, чтобы они добрались до моей мамы в Бельгии. Потом я увидел, что творится на границе.

Много беженцев приезжали в Тернополь, поэтому мы организовали некую автобусную переправу к румынской границе.

Через соцсети нашли связь с румынскими волонтерами. Они со своей стороны встречали беженцев и помогали им добраться дальше, куда им нужно.

Мы смогли успешно проложить маршрут автобуса, чтобы его не задерживали. На блокпостах люди были предупреждены, что это эвакуационный рейс, так что в первые дни это был самый быстрый вариант, как из Тернополя добраться до границы, — вспоминает Иван.

Что было тяжелее всего во время службы

Десять лет назад Иван служил во Французском легионе. В Украине служил в подразделении специального назначения ГУР МО Артан. Работали практически по всей линии фронта.

Мы усиливали или выполняли какие точечные задачи. Поэтому за этот год побывал практически по всей линии фронта, — говорит военный.

Но он не может сравнивать службу во Французском легионе со службой в украинской армии.

— В легионе мне не нужно было участвовать в каких-либо боевых действиях, а в украинской армии мне пришлось только участвовать в боевых действиях. Поэтому сложно сравнить. Это совершенно разные вещи — армия в мирное и военное время, — акцентирует он.

Военный считает, что труднее всего на службе, даже не на войне, — ожидание.

— Бездействие, ожидание на позиции или перед какой-то задачей. Есть такая американская пословица: “Hurry up and wait” — спеши ждать. Это на войне очень актуально. Ты будто готов выполнить задание, но что-то где-то не срастается, очень много приходится ждать. Или на позиции ждать, пока что-то случится, враг активизируется, — делится он.

Также Иван считает, что сила украинских военных состоит в мужестве и самоотдаче.

О ранении и реабилитации

Когда Иван находился в Бахмуте, получил травматическую ампутацию стопы.

— В тот день был в группе быстрого реагирования. Это достаточно утомительная работа, потому что много выходов: кого-то усилить, кому-то подвезти боекомплект, где-то наладить взаимодействие с другими подразделениями.

Это был выход-эвакуация раненого. Нашего бойца подстрелил снайпер, надо было его эвакуировать. Меня в составе малой группы (четыре человека, в том числе и медик) выдвинули на передовые позиции для эвакуации. Ребята еще находились под огнем, были прижаты на месте снайпером, поэтому не могли эвакуироваться.

Мы совершили обходной манёвр, добрались до них, положили парня на носилки. Когда выходили, была темная ночь. Неся носилки, я наступил на мину против живой силы Лепесток. Сразу получил травматическую ампутацию пальцев на ноге.

Надо было выходить дальше своими силами. Собрат взял меня на плечи, а другие заняли наши места, чтобы нести носилки.

Буквально через несколько сотен метров собрат также наступает на мину, получил аналогичное ранение. Я был у него на плечах, так что мы вместе упали.

Я наложил на него турникет. Оставалось идти более километра до нашей брони. Мы добрались туда. Наш броневик довез до скорой, которая ждала в немного более спокойной части Бахмута, — рассказывает о тех событиях Иван.

Далее мужчине пришлось пройти не одно медучреждение: сначала — стабпункт в Бахмуте, затем — чистка в Дружковке, на следующее утро — Днепр, через два дня — больница в Виннице, где провели несколько операций, через несколько недель — Институт реабилитации. Там Ивану сделали окончательную операцию, и сейчас он находится на реабилитации.

Самое важное для военных во время реабилитации

Иван считает, что самое важное для военных во время реабилитации — видеть, для чего ты должен работать.

— Должно быть четкое видение своего будущего. Для кого-то мотивация — вернуться на службу или к родным. У каждого по-разному, но у человека должно быть ясное видение будущего, тогда есть ради чего работать.

Я не ожидал, что это будет так долго продолжаться, поэтому для меня это оказалось самым трудным. Надеялся, что каким-то упорством или настойчивостью можно будет ускорить все, но заживление идет своими темпами, ускорить это не очень получается, — признается он.

После завершения реабилитации Иван решил, что вернется на службу.

— Независимо от того, как пройдет моя реабилитация и последующее протезирование, хочу вернуться на службу. Если не смогу восстановиться в движениях, как было до этого, то буду осваивать новые военные профессии, более тыловые, чтобы быть хотя бы в поддержке, — утверждает он.

А после победы хочет посвятить время семье, ведь он недавно женился. Поэтому приоритетом для него будет семья и дети. Пока у него нет малышей.

Информационная война не менее важна

Иван считает, что победить Украине, кроме оружия, может помочь информационная война.

— Мы говорили о нарративе в мире, что эта война в Украине — прокси -война Америки и России. РФ приобретает в мире много симпатий из-за этого нарратива.

Мне кажется, что самое важное — показать миру, наверное, больше странам третьего мира, что это война с тотальным злом. С системой, которая коррумпирует все, к чему она причастна.

Даже опыт прошлых лет и скандалы, связанные с Россией, и сейчас, как она проявляет себя во время войны. Это режим, который не считается ни с какими правилами, не имеет гуманности, коррумпирует все, с чем сталкивается. Например — скандалы с российским спортом и допингом, которые были в прошлые годы. Система, которая хочет коррумпировать все, и ей это удается. Очень важно это донести до мира, — говорит Иван Тарн.

Пожелание украинцам и собратьям

— Украинцам хотелось бы пожелать, чтобы трудности стали инвестицией в светлое будущее. Убежден, что в этом мире и жизни ничего не бывает просто так, всегда нужно что-то хорошее заплатить и приложить усилия. Если их не прилагать, случится что-нибудь плохое.

Что касается собратьев, которые получили ранения и проходят реабилитацию… Мы все знали, что риски очень высоки, ведь это входит в нашу работу как военного. Все это понимали. Им хочу пожелать силы внутреннего стержня, чтобы преодолеть все препятствия, — желает Иван.

К сожалению, сейчас многие военные получают тяжелые ранения, из-за которых приходится ампутировать конечности. Но наши военные демонстрируют силу духа и жажду жизни. Ранее мы рассказывали историю Александра Будько, потерявшего две ноги, но не желание жить. Он даже планирует принять участие в Играх непокоренных.

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