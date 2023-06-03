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Важно показать миру, что это война с тотальным злом! Военный о службе в спецподразделении ГУР МО, ранении и реабилитации

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 июня 2023, 19:00
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