“Сейчас у меня шесть ног, я словно паук!”: как украинский Терен живет после ампутации двух конечностей

Война оставляет шрамы, которые не лечатся. Особенно война любит молодых идейных людей, готовых за свою страну отдать и жизнь.
Разменной монетой становится здоровье наших военных: 26-летний Александр Будько во время контрнаступления в Харьковской области потерял две ноги. Иронично, что произошло это 24 августа. Иронично, что до начала войны у Саши были проблемы с ногами.
Каждое утро Саша, который родом из Ровно, ехал на работу в кафе на Подоле. Но утром 24 февраля он отправился не туда, а искать возможности попасть на фронт.
В военкомат решил не идти по двум причинам: первая — ноги, а точнее состояние их здоровья. Во-вторых, в военкоматы были большие очереди, а он не хотел терять драгоценные часы. Через полгода Саша из Ровно станет командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона Карпатской Сечи с позывным Терен.
В своем Instagram мужчина рассказывает о буднях военных без украшений — на это смотрят более 24 тысяч человек. Уже даже книгу пишет — военную биографию под названием История упрямого мужчины.
Это была движущая сила, которая зародилась во мне давно, — говорит Александр и объясняет: он никогда не держал оружия в руках, но не хотел, чтобы жертвы всех украинских поколений были напрасными.
Это была движущая сила, которая зародилась во мне давно, — говорит Александр и объясняет: он никогда не держал оружия в руках, но не хотел, чтобы жертвы всех украинских поколений были напрасными.
На фронт Александр попал не сразу. С начала полномасштабного вторжения он все никак не мог избавиться от военных задач: охранял важные документы, стоял на входе зданий, должен был уехать на эвакуацию людей — но и это не получилось.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олександр Терен (@tsvit_terenu)
Допис, поширений Олександр Терен (@tsvit_terenu)
Когда пошел в Карпатскую Сечь, тоже не мог выехать из Киева.
— Это уже была моя пятая или шестая попытка попасть на фронт, и я сказал себе: “Нет, это уже какой-то сюр, должен поехать”, — вспоминает военный.
Он поехал на фронт вместе с командиром, в его автомобиле. Для Александра это был праздник.
Парень помнит тот момент, когда получил ранение, в деталях. В три утра он проснулся и вышел на улицу — все село было в сине-желтых лентах и украинских флагах у каждого дома. За ночь люди украсили к празднику все, что успели.
Обычный день у военного очень насыщенный. А отдыхать приходится мало: в 11 вечера идут спать, в три утра — подъем. Поэтому Александр в тот день решил задремать в селе, в обед.
Я начал засыпать, как в один момент — никто не услышал ни свиста, ни выхода — почувствовал страшную боль в ногах и на меня сдвинулась земля. Я начал кричать.
Я начал засыпать, как в один момент — никто не услышал ни свиста, ни выхода — почувствовал страшную боль в ногах и на меня сдвинулась земля. Я начал кричать.
Собратья были живы, они раскопали его, быстро наложили турникет и вызвали эвакуацию. Военный говорит, что сразу понял, что такая сильная боль не предвещает ничего хорошего.
Когда собратья несли его на носилках, он только думал: хорошо, что свою группу крови записал не только на шевронах, но и на брюках и берцах. Опустил взгляд на ноги, а от берцов почти ничего не осталось. Ноги были, но они ни за что не держались.
— Это была просто каша из костей, мяса, брюк и берцов. А на левой ступне оторвало всю мышечную ткань, измельчило кости и остались только пальцы и сухожилия, — рассказывает мужчина.
Александр не привык сожалеть о чем-то. Однако говорит: если бы получил подобающее лечение сразу, возможно, одну ногу ему удалось бы сохранить.
В соседнем селе Барвинково Александру провели первую ампутацию. Далее его отвезли в больницу в Харьков, затем в Полтаву. В Харькове ткани начали отмирать, поэтому ампутацию подняли. В Полтаве раны начали просто гнить.
— Врачи никак не хотели отпускать меня в Киев или домой в Ровно в госпиталь, как ни просили. В конце концов, через волонтерские связи друга меня приняли в центральном госпитале в Киеве, и там еще раз сделали две ампутации.
Александр не рассказывал родителям о пережитом и об ампутациях. Хотел рассказать после всех операций, но новость родные узнали из соцсетей.
Конечно, были слезы на глазах, но я настраивал их на другое настроение. Сразу расставил все на места — что я могу себя обслуживать, что мне не нужно пеленки приносить, рот вытирать.
Конечно, были слезы на глазах, но я настраивал их на другое настроение. Сразу расставил все на места — что я могу себя обслуживать, что мне не нужно пеленки приносить, рот вытирать.
О своей новой реальности он осознал тогда, когда на колесном кресле проехался по родному городу. В Киеве это было еще нормально, однако в Ровно и во Львове по брусчатке ездить оказалось очень тяжело.
Александр видел, как люди опускают глаза. Это видела и известная украинская фотограф Марта Сырко. Девушка пригласила военного на фотосессию, где дала ему возможность переосмыслить нового себя.
Она вспомнила, как в музеях люди становятся в длинные очереди, чтобы посмотреть на прекрасные древнеримские статуи, хотя у многих из них тоже нет рук, ног или носа. Так почему на живые монументы этой войны смотреть нам не хочется?
Фото:tsvit_terenu/Instagram
Он встал на протезы после трех месяцев восстановления. Подал заявку в Revived Soldiers Ukraine, которые еще с 2014 года помогают нашим военным. Через несколько месяцев Александр поехал в США.
Теперь у него новая цель: до войны занимался спортом, теперь хочет профессионально бегать. Специалисты изготовили для Саши протезы для кроссфита и для бега. В Украине у него была возможность получить также протезы нашего производства.
— Протезы можно изменять в зависимости от задачи. Поэтому сейчас у меня шесть ног, я как паук, — смеется Александр.
В настоящее время он планирует принять участие в Играх Непокоренных, проходящих в июле. А еще попробовал плавать без протезов — и у него получилось!
В настоящее время он планирует принять участие в Играх Непокоренных, проходящих в июле. А еще попробовал плавать без протезов — и у него получилось!
Он еще не определился с будущим: хочет еще раз попробовать себя в армии или же помогать развитию инклюзии в Украине. Параллельно с этим учится писать лучше, чтобы его книга была идеальной.
Историю мужчины, который был ветераном АТО и завоевал золото на прошлогодних Играх Непокоренных, мы рассказывали тебе ранее.
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