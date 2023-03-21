“Сейчас у меня шесть ног, я словно паук!”: как украинский Терен живет после ампутации двух конечностей

Война оставляет шрамы, которые не лечатся. Особенно война любит молодых идейных людей, готовых за свою страну отдать и жизнь.

Разменной монетой становится здоровье наших военных: 26-летний Александр Будько во время контрнаступления в Харьковской области потерял две ноги. Иронично, что произошло это 24 августа. Иронично, что до начала войны у Саши были проблемы с ногами.

Как война изменила жизнь

Каждое утро Саша, который родом из Ровно, ехал на работу в кафе на Подоле. Но утром 24 февраля он отправился не туда, а искать возможности попасть на фронт.

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В военкомат решил не идти по двум причинам: первая — ноги, а точнее состояние их здоровья. Во-вторых, в военкоматы были большие очереди, а он не хотел терять драгоценные часы. Через полгода Саша из Ровно станет командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона Карпатской Сечи с позывным Терен.

В своем Instagram мужчина рассказывает о буднях военных без украшений — на это смотрят более 24 тысяч человек. Уже даже книгу пишет — военную биографию под названием История упрямого мужчины.

Это была движущая сила, которая зародилась во мне давно, — говорит Александр и объясняет: он никогда не держал оружия в руках, но не хотел, чтобы жертвы всех украинских поколений были напрасными.

На фронт Александр попал не сразу. С начала полномасштабного вторжения он все никак не мог избавиться от военных задач: охранял важные документы, стоял на входе зданий, должен был уехать на эвакуацию людей — но и это не получилось.

Когда пошел в Карпатскую Сечь, тоже не мог выехать из Киева.

— Это уже была моя пятая или шестая попытка попасть на фронт, и я сказал себе: “Нет, это уже какой-то сюр, должен поехать”, — вспоминает военный.

Он поехал на фронт вместе с командиром, в его автомобиле. Для Александра это был праздник.

24 августа

Парень помнит тот момент, когда получил ранение, в деталях. В три утра он проснулся и вышел на улицу — все село было в сине-желтых лентах и украинских флагах у каждого дома. За ночь люди украсили к празднику все, что успели.

Обычный день у военного очень насыщенный. А отдыхать приходится мало: в 11 вечера идут спать, в три утра — подъем. Поэтому Александр в тот день решил задремать в селе, в обед.

Я начал засыпать, как в один момент — никто не услышал ни свиста, ни выхода — почувствовал страшную боль в ногах и на меня сдвинулась земля. Я начал кричать.

Собратья были живы, они раскопали его, быстро наложили турникет и вызвали эвакуацию. Военный говорит, что сразу понял, что такая сильная боль не предвещает ничего хорошего.

Когда собратья несли его на носилках, он только думал: хорошо, что свою группу крови записал не только на шевронах, но и на брюках и берцах. Опустил взгляд на ноги, а от берцов почти ничего не осталось. Ноги были, но они ни за что не держались.

— Это была просто каша из костей, мяса, брюк и берцов. А на левой ступне оторвало всю мышечную ткань, измельчило кости и остались только пальцы и сухожилия, — рассказывает мужчина.

Две ампутации

Александр не привык сожалеть о чем-то. Однако говорит: если бы получил подобающее лечение сразу, возможно, одну ногу ему удалось бы сохранить.

В соседнем селе Барвинково Александру провели первую ампутацию. Далее его отвезли в больницу в Харьков, затем в Полтаву. В Харькове ткани начали отмирать, поэтому ампутацию подняли. В Полтаве раны начали просто гнить.

— Врачи никак не хотели отпускать меня в Киев или домой в Ровно в госпиталь, как ни просили. В конце концов, через волонтерские связи друга меня приняли в центральном госпитале в Киеве, и там еще раз сделали две ампутации.

Александр не рассказывал родителям о пережитом и об ампутациях. Хотел рассказать после всех операций, но новость родные узнали из соцсетей.

Конечно, были слезы на глазах, но я настраивал их на другое настроение. Сразу расставил все на места — что я могу себя обслуживать, что мне не нужно пеленки приносить, рот вытирать.

О своей новой реальности он осознал тогда, когда на колесном кресле проехался по родному городу. В Киеве это было еще нормально, однако в Ровно и во Львове по брусчатке ездить оказалось очень тяжело.

Александр видел, как люди опускают глаза. Это видела и известная украинская фотограф Марта Сырко. Девушка пригласила военного на фотосессию, где дала ему возможность переосмыслить нового себя.

Она вспомнила, как в музеях люди становятся в длинные очереди, чтобы посмотреть на прекрасные древнеримские статуи, хотя у многих из них тоже нет рук, ног или носа. Так почему на живые монументы этой войны смотреть нам не хочется?

Протезирование

Он встал на протезы после трех месяцев восстановления. Подал заявку в Revived Soldiers Ukraine, которые еще с 2014 года помогают нашим военным. Через несколько месяцев Александр поехал в США.

Теперь у него новая цель: до войны занимался спортом, теперь хочет профессионально бегать. Специалисты изготовили для Саши протезы для кроссфита и для бега. В Украине у него была возможность получить также протезы нашего производства.

— Протезы можно изменять в зависимости от задачи. Поэтому сейчас у меня шесть ног, я как паук, — смеется Александр.

В настоящее время он планирует принять участие в Играх Непокоренных, проходящих в июле. А еще попробовал плавать без протезов — и у него получилось!

Он еще не определился с будущим: хочет еще раз попробовать себя в армии или же помогать развитию инклюзии в Украине. Параллельно с этим учится писать лучше, чтобы его книга была идеальной.

Историю мужчины, который был ветераном АТО и завоевал золото на прошлогодних Играх Непокоренных, мы рассказывали тебе ранее.

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