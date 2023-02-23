Новые протезы от эстонских друзей! Кто и как помогает раненым военным

Шанс на вторую жизнь для жертв российского вторжения. Украинский благотворительный фонд BGV Charity Fund организовал реабилитацию для наших военных и гражданских, которые потеряли конечности из-за войны.

Помогли в этом эстонские друзья. Реабилитация и изготовление индивидуального протеза происходит в таллиннской клинике.

— Каждый наш пациент уникален. Каждый протез производится индивидуально, и это важно понимать. Потому программа реабилитации для каждого пациента уникальна. Слишком рано говорить о количестве тех, кого мы вылечим, но мы готовы помогать, сколько будет возможно, — рассказывает вице-канцлер Министерства социальных дел Хейди Аласепп.

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В Министерстве социальных дел Эстонии рассказали, что тесное сотрудничество с Украиной в медицинской отрасли началось еще в 2014 году. Но именно после полномасштабного вторжения россиян стартовала глобальная программа по поддержке пострадавших и военных, и гражданских.

Скорее вернуться к собратьям и бороться за победу! Читай в нашем материале о мечтах и истории 20-летнего военного, который ждет протез.

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