Нові протези від естонських друзів! Хто і як допомагає пораненим військовим

Шанс на друге життя для жертв російського вторгнення. Український благодійний фонд BGV Charity Fund організував реабілітацію для наших військових та цивільних, які втратили кінцівки через війну.

Допомогли у цьому естонські друзі. Реабілітація та виготовлення індивідуального протеза відбувається у талліннській клініці.

— Кожен наш пацієнт унікальний. Кожен протез виготовляють індивідуально, і це важливо розуміти. Тому програма реабілітації для кожного пацієнта унікальна. Зарано говорити про кількість тих, кого ми вилікуємо, але ми готові допомагати, скільки буде змога, — розповідає віце-канцлерка Міністерства соціальних справ Хейді Аласепп.

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У Міністерстві соціальних справ Естонії розповіли, що тісна співпраця з Україною у медичній галузі почалася ще у 2014 році. Але саме після повномасштабного вторгнення росіян стартувала глобальна програма з підтримки постраждалих і військових, і цивільних.

Швидше повернутися до побратимів і виборювати перемогу! Читай у нашому матеріалі про мрії та історію 20-річного військового, який чекає на протез.

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