Швидше повернутися до побратимів і виборювати перемогу! Мрії та історія 20-річного військового, який чекає на протез

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Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 12 Лютого 2023, 18:00
Данило Литвиненко: історія 20-річного військового про протезування

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