Розповіді

Тепер зможе продовжувати рятувати життя! Як бойовий медик вчиться користуватися біонічним протезом

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Листопада 2022, 13:00
Історія ортопеда-травматолога, якому встановили біонічний протез

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