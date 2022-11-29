Рассказы

Теперь сможет продолжать спасать жизнь! Как боевой медик учится пользоваться бионическим протезом

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 ноября 2022, 13:00
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