Теперь сможет продолжать спасать жизнь! Как боевой медик учится пользоваться бионическим протезом

Россияне травмировали многих украинцев из-за обстрелов. Военные или мирное население — каждый день люди в Украине страдают. Кому-то ранение может перечеркнуть всю дальнейшую жизнь.

Так молодой ортопед-травматолог Дмитрий потерял конечность и думал, что его карьере врача конец. Однако ему удалось установить бионический протез, который сможет помочь и дальше спасать жизни. Его историю рассказали в Армии.Inform.

Дмитрий грек по паспорту, приехал в Украину на учебу, здесь и остался. Он уже работал в киевской больнице, когда началось полномасштабное вторжение.

Сейчас также смотрят

Тогда мужчина спасал раненых Киевской области. Когда ВСУ освободили область, присоединился к ним и поехал на передовую.

Дмитрий эвакуировал с поля боя около 200 бойцов. Но во время одной задачи получил ранение. Только в больнице он понял, что у него больше нет кисти.

Меня держат медсестры, а я бью стенку и кричу, — такова была первая реакция на травму.

Чтобы спасти мышцы предплечья и длину конечности, Дмитрию сделали пять операций в трех разных городах. Он думал, что это конец его карьеры. Он женился, а также понял, что хочет в дальнейшем защищать Украину.

В Национальном реабилитационном центре Несокрушимые Дмитрию установили бионическую конечность украинского производителя. Ее приобрела одна из IT-компаний.

Это уже второй бионический протез украинского стартапа, попавший на обложку Time, рассказывает руководитель направления протезирования центра Назар Багнюк.

— За время открытия мастерской мы сделали 20 протезов и еще до десяти сейчас в работе, — поделился он.

Ортопед-травматолог проходит реабилитацию и учится пользоваться протезом. Он уже может печатать сообщения на телефоне, брать чашку с кофе или доставать наушники.

У меня полгода не было кисти, а теперь она у меня есть. Это невозможно понять человеку, у которого две руки.

— К примеру, когда хочешь, а не можешь открыть обычную бутылку воды. Как ты это сделаешь одной рукой? У тебя не хватит силы в двух пальцах, чтобы открыть ее. А теперь с протезом открываю. Это искренняя радость, как у ребенка, — делится мужчина.

Вскоре временную конструкцию протеза заменят на постоянную. Тогда Дмитрий снова поедет на передовую, бороться за жизнь наших защитников и защитниц.

Дмитрий считает, что этот протез поможет ему вернуться к своей профессии, и он спасет еще не одну жизнь.

У врача есть жена в Украине, и он хочет, чтобы его дети тоже выросли здесь.

— Я хочу жить в свободной стране, где я живу. Для меня Украина стала домом, и я не хочу отдавать свой дом кому-то, кто думает, что может его забрать, — отмечает он.

Ранее мы рассказывали о бионических протезах в Украине и как лечат пострадавших.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Армія.Inform