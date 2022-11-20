Лучшее изобретение года — как украинцы изготавливают уникальные бионические руки и протезируют пострадавших от войны

Журнал Time назвал одним из лучших изобретений года бионическую руку производства украинского стартапа Esper Bionics.
Руководитель проекта Несокрушимые Ирина Заславец и соучредитель и операционный директор компании Esper Bionics Анна Белеванцева рассказали Яне Брензей об изготовлении уникальных в мире бионических протезов и их установке украинским военным.
Анна Белеванцева рассказывает, что протез выглядит очень приближенно к человеческой кисти и двигает всеми пальцами.
Уникальность этого протеза в том, что он очень легко управляется по сравнению с другими и он умный. То есть, он запоминает поведение пользователя и способен к самообучению, — объясняет соучредитель стартапа.
Уникальность этого протеза в том, что он очень легко управляется по сравнению с другими и он умный. То есть, он запоминает поведение пользователя и способен к самообучению, — объясняет соучредитель стартапа.
Производство в Киеве настроено на изготовление 200 таких рук в год. Но компания работает над расширением мощностей до 1000 протезов в год.
Стоимость одного такого протеза стартует от $20 000 на американском рынке. Однако для украинцев Esper Bionics будет продавать свою продукцию за $6,500 — это себестоимость прибора.
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Допис, поширений Esper Bionics (@esperbionics)
Всего в Украине уже пять человек, в том числе один военный, пользуются протезами от Esper Bionics. Но, к сожалению, война каждый день увеличивает количество людей, которым необходимо протезирование.
Поэтому проект Несокрушимые начал благотворительный сбор средств, чтобы помочь людям вернуться к полноценной жизни.
У нас уже более 22 млн грн. Более 16 000 украинцев присоединились к этому проекту. Этих средств должно хватить на 10-15 протезов в зависимости от сложности пациентов. Мы уже их заказали, — делится Ирина Заславец.
У нас уже более 22 млн грн. Более 16 000 украинцев присоединились к этому проекту. Этих средств должно хватить на 10-15 протезов в зависимости от сложности пациентов. Мы уже их заказали, — делится Ирина Заславец.
Но сбор продолжается. Цель благотворителей — 100 млн грн. Присоединиться к сбору средств можно по ссылке.
Протезирование в Украине сейчас нужно сотням людей. Читай, куда нужно обращаться для протезирования и сколько это стоит.
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