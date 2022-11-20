Лучшее изобретение года — как украинцы изготавливают уникальные бионические руки и протезируют пострадавших от войны

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Елена Яковлева, редактор сайта 20 ноября 2022, 08:00
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Убегая, россияне разрушили все… Репортаж с деоккупированной Херсонской области
Карта бойових дій в Україні
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Актуальная карта боевых действий в Украине 20 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

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