Дорого и некачественно? Что мы на самом деле знаем о протезировании в Украине и кто им может воспользоваться

Война с Россией уносит жизни и здоровье военных, гражданских людей. Ведь войска РФ сознательно бьют тяжелым вооружением по детским садам, школам, админзданиям, жилым домам. Поэтому сотни людей получают тяжелые ранения, и некоторые из них приводят к ампутации конечностей.

Только в июне Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о пяти сотнях людей, которым нужно протезирование — и это приблизительные данные.

Для того чтобы вернуться в предыдущую жизнь, всем им необходимо протезирование — в Украине оно бесплатное. Правда, здесь существуют подводные камни, один из которых: недоверие самих пациентов к отечественной медицине и протезированию, из-за чего большинство из них выезжает на лечение за границу.

Также проблематичен поиск качественных протезов, загруженность наших врачей и ограниченное количество реабилитационных центров, которые занимаются пациентами после протезирования. Да и негативный опыт прошлых лет наталкивает украинцев на мысль, что в Украине протезирование для них недоступно.

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Вместе с тем фонд социальной защиты лиц с инвалидностью сообщил о более чем 200 заявках на протезирование в период с 24 февраля по 11 сентября этого года. Из них уже 84 пациента вернулись к привычной жизни с протезами.

Военнослужащие Владислав и Максим на войне потеряли ногу — каждый. Все из-за русской артиллерии — объясняет Влад. Он признается: сначала на его “новую” правую ногу было очень тяжело становиться, потому что четыре месяца лежал. Благодаря работе терапевта через несколько недель мужчина уже начал ходить.

Теперь, когда я шагаю с протезом, я чувствую свою стопу. Чувствую, будто это моя нога. Могу даже давить на газ в авто.

Влад протезировался за границей, а не в Украине: его знакомые, которые имели такой опыт, жаловались на отечественные протезы — неудобные и малофункциональные. Владислава все устраивает в его заграничной ноге.

Протезирование за границей

Ребята стали первыми из пяти, кто получил бесплатное протезирование в США. Такую инициативу возглавляет проект Prosthetics for Ukrainians, и подать заявку на протезирование может кто-либо — главное, чтобы были залечены раны после ампутации и загранпаспорт.

В первую очередь врачи протезируют детей и военных, планирующих вернуться на фронт.

Но те, кто освоил новые конечности, будут нуждаться в надзоре и консультациях и в Украине, поэтому проект рассматривает возможность открытия своего филиала здесь.

Протезирование в Украине

Сейчас в Украине нет никакой проблемы с протезированием или реабилитацией, отмечает руководитель патронатной службы Азова Елена Толкачева.

— Украинские врачи знают и умеют это делать. Проблема заключается в другом — в количестве таких пациентов.

За границу сейчас едут только люди с тяжелыми ранениями, но это значительно разгружает отечественных специалистов.

Представительница проекта Протезуйся в Україні Елена Цымбалюк призывает: нет смысла уезжать из дома за границу, когда в Украине достаточно активно развивается протезированное дело. А основательница этого же проекта Антонина Кумко отмечает главную необходимость лечиться именно дома — ведь в течение всей жизни протез нужно где-то обслуживать.

Проблема украинской отрасли протезирования состоит в том, что ее до сих пор представляют себе как нечто отсталое. Подвальное помещение с деревянными ногами. Но все помнят состояние украинской стоматологии раньше. И все знают, на каком уровне она сейчас.

Так что качество проделанной работы зависит не от страны, а от специалиста.

Цена протезирования

Протезирование в Украине для пострадавших — абсолютно бесплатное. Деньги на это выделили власти: в этом году правительство заложило в бюджет около двух миллиардов гривен на технические средства реабилитации для людей с инвалидностью. В следующем году эту сумму планируется увеличить.

Различные протезы стоят по-разному. В фонде соцзащиты лиц с инвалидностью рассказывают, что один протез может стоить от 20 тысяч гривен до 220 тысяч. Все зависит от материала, качества и места, которое будет протезировано.

Средств, выделяемых государством, вполне достаточно, чтобы покрыть первоначальное протезирование — чисто механический или косметический протез. Но если гражданский человек хочет получить высокофункциональный протез, то разницу он должен доплатить за свой счет.

Для военных второй этап протезирования также бесплатный.

Единое собрание средств для протезирования может устраивать благотворительные инициативы или реабилитационные центры. Об одном из таких проектов мы рассказывали тебе раньше. Читай, как принять участие в сборе средств на протезирование украинцев.

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