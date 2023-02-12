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Скорее вернуться к собратьям и бороться за победу! Мечты 20-летнего военного, ожидающего протез

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 12 февраля 2023, 18:00
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