Скорее вернуться к собратьям и бороться за победу! Мечты 20-летнего военного, ожидающего протез

Данилу Литвиненко недавно исполнилось 20 лет. Парень из Донецкой области. После школы сразу пошел в армию. Через полгода срочной службы, после совершеннолетия, он решил подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Война не помешала. Парень говорит, военное дело ему по душе, а служба — его призвание.

О полученном ранении

С начала полномасштабного вторжения России Данил воевал в Харьковской области. Подробностей парень не рассказывает. В начале октября во время выполнения боевого задания он случайно наступил на противопехотную мину Лепесток.

— Почувствовал сразу, как горячо стало в ноге, давление, а потом — боль. Я сразу понял, что произошло.

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Повезло, что рядом были не пострадавшие собратья. Они сразу наложили турникет.

В той местности было немало мин, которые оставил противник, а в почве нельзя было их рассмотреть, — объясняет Данил.

Молодого человека эвакуировали в ближайшую больницу, где срочно прооперировали. Ногу пришлось ампутировать.

— Ногу сразу оторвало. Пята фактически держалась на волоске. Я сразу понимал, что, вероятно, останусь без ноги. Если честно, надеялся, что удастся ее пришить — надежда умирает последней, но здесь было без вариантов, — вспоминает парень.

Как только получил травму, Данил решил прежде всего сообщить родным о случившемся. Но возможности у раненого тогда не было. Когда оказался в больнице и отходил от наркоза, парень дозвонился матери и все рассказал ей. О том звонке он сам ничего не помнит.

— Это была забавная ситуация. Обычно от наркоза отходят около пяти часов, а я уже через два пришел в себя. Я этого не помню, но я попросил у санитара телефон.

Не знаю, как вспомнил номер, позвонил маме и бабушке и рассказал, что меня травмировало.

Поскольку голос у меня был пьяный после наркоза, они мне не поверили. Уже позже, когда я полностью пришел в себя, решил сказать им о травме. Когда позвонил, оказалось, что они уже все знают, и я сам им рассказал. Было весело, — рассказывает военный.

О протезировании и реабилитации

Родные, собратья и друзья поддержали Данила. После нескольких месяцев лечения парень решил приехать на протезирование в Национальный реабилитационный центр Незламні во Львове. Он узнал о нем через интернет, слышал положительные отзывы от военных.

— Я приехал на консультацию. Мне сказали, что длинная культя, нужно делать операцию — реампутацию. Честно, я не ожидал такого. Очень морально подкосило. Но все, что происходит, — к лучшему, — отмечает солдат.

Данила прооперировали, ногу отрезали под будущий протез и применили специальные технологии, помогающие в будущем избежать фантомных болей в ампутированной конечности.

Теперь парень восстанавливается после операции. Говорит, рана быстро заживает, поэтому есть надежда, что уже через несколько недель он получит свой протез. Сейчас он активно проходит реабилитацию как физическую, так и психологическую.

— Хочу получить лучший современный многофункциональный протез. Чтобы я мог бегать с ним, прыгать и делать все, что и со своей ногой.

А дальше я хочу вернуться к своим собратьям на передовую и помогать бороться за нашу победу, — говорит Данил.

Все лечение у Данила бесплатное. Благодаря поддержке родных, собратьев и специалистов центра, парень чувствует себя хорошо и настроен на скорейшее восстановление. После выздоровления он стремится вернуться на фронт и продолжать воплощать свою главную мечту — выгнать всех оккупантов с нашей земли и победить.

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