Я не хочу, чтобы меня “списали”: история непоборимого Зевса, который потерял конечность, но не планирует уходить из войска

Терпеть и плыть по течению — не об украинцах. Наши военные говорят, что для них труднее всего быть прикованными к постели во время лечения после ранений. История морского пехотинца с позывным Зевс является ярким примером несокрушимости и некого упрямства украинцев.

Он уже стал командиром отделения инженерных заграждений одной из бригад морской пехоты. Сержанта зовут Виктор, и уже в 18 лет он решил идти в армию.

В 2016 году он пошел в разведку ВСУ. Уже там стал интересоваться саперным делом: приобретал навыки на практике, а теорию изучал на курсах. После окончания контракта парень с любимой переехали в Одессу и строили счастливую, а главное мирную жизнь там. Но 24 февраля все это пришлось приостановить.

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Полномасштабное вторжение

Зевс пошел в военкомат добровольцем. Его саперное прошлое сразу определило, куда пойти сейчас: мужчина присоединился к морским пехотинцам.

За почти год полномасштабного вторжения он с собратьями набрался такого опыта, которого хватило бы еще на несколько жизней: первыми разминировали Херсонскую и Николаевскую области, чтобы ВСУ могли занять позиции для контрнаступления.

Но самым большим достижением для морпеха стало снятие своими руками российского тряпья с флагштока на острове Змеином.

После этого его подразделение выполняло все задания: от ведения боев до планирования засад. И на протяжении всего военного пути удача была на их стороне.

Один шаг — и тьма

В одной из посадок украинская разведка увидела российскую технику. До нее нужно было дойти и уничтожить. Но перед армейцами, как всегда, шли Зевс с собратьями: разминировали 2 км пути.

Зевс вспоминает, что тогда перед ним шли еще трое военных. Зевс сделал один неосторожный шаг, и через секунду он и собрат с позывным Шаман подлетели вверх от подрыва закопанной противопехотной вражеской мины.

После эвакуации в Одессу командиру Зевсу ампутировали ногу.

Мужчина признается, что после первых операций его охватила апатия. Зевс начал приходить в себя только тогда, когда пробовал становиться на ноги — первые шаги вернули его к жизни. А спустя какое-то время волонтеры с помощью государственных программ организовали для него и собратьев реабилитацию в США, в Нью-Йорке.

Теперь массажисты, реабилитологи и другие специалисты ставят на ноги раненых украинских бойцов.

Виктор рассказывает, что у каждого из них очень насыщенный график: каждый день по несколько раз они проходят терапию, учатся заново ходить на протезах, занимаются в спортивном зале. Но морально каждому из бойцов помогают не только родные или врачи, но и украинская диаспора в стране: каждый старается сделать что-то приятное и нужное для наших военных.

Недавно Зевс уже сменил обучающий протез на индивидуальный и постоянный. Он планирует как можно скорее вернуться в Украину и снова пойти в армию!

— Я не хочу, чтобы меня “списали”. Во-первых, протез не является проблемой, я пользуюсь им даже лучше, чем родной ногой. Во-вторых, чувствую в себе силу бороться дальше. Война еще не закончилась, поэтому рано отдыхать, — говорит Виктор.

А еще мужчина хочет дослужиться до офицерского звания. И препятствий для этого не видит: для морпехов ведь их не существует. И в этом сила украинских воинов.

Другой военный и командир делится: на передовой ему не так страшно, как в тылу! О его искусстве принимать важные решения в критические моменты мы писали в другом рассказе.

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