На передовой не так страшно, как в тылу! Рассказ командира об искусстве принимать критично-правильные решения на войне

Святослав был уверен, что полномасштабное вторжение России неизбежно. Он готовился к этому несколько лет. Контракт на прохождение службы в резерве заключил еще в 2019 году. С тех пор активно оттачивал свои навыки.

Мужчина — командир роты одной из бригад ТрО, по образованию Святослав — инженер-механик, окончил военную кафедру. Свою историю он рассказал для Армия.Inform. 24 февраля 2022 года он проснулся утром и первым делом посмотрел на свой телефон. Удивился, ведь увидел 38 пропущенных вызовов. Его первой мыслью было: “Проспал”. Но часы сообщали о шести утра.

Святослав открыл ленту новости и понял — началось. Мужчина сразу поехал на службу, по дороге думал только о том, где взять людей, чтобы доукомплектовать роту.

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— С приятным удивлением увидел, что желающие вступить в ряды терробороны выискивались в три ряда возле Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Весь штат я набрал за несколько дней, — вспоминает командир.

На передовой не так страшно, как в тылу

Подразделение Святослава в начале полномасштабного вторжения охраняло объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковске. Вместе с этим военные постоянно тренировались, готовясь к активным боевым действиям: проводили учебные стрельбы, учили тактическую медицину.

Затем бригаду направили на фронт в Запорожскую область. Святослав утверждает, что на передовой не так страшно, как в тылу.

Там ты психологически готов к постоянным “прилетам”. А на второй линии несколько теряешь бдительность, поэтому обстрел может вскочить врасплох.

Однажды командир получил контузию, перелом ребер и надорванную ключицу. Прошел лечение и вернулся в свою бригаду.

Война — это искусство

Святослав рассказывает, что самый трудный этап был для его бригады с конца июля по конец сентября прошлого года. В тот период российские оккупанты постоянно обстреливали позиции наших защитников. Однако наши бойцы тоже наносили немалые потери врагу.

Мужчина вспоминает, как приходилось убегать от вражеских минометов. Говорит, что на войне ситуация меняется ежеминутно, и критически важно уметь быстро принимать правильные решения.

Работая на выездах, мы уже изучили: если первые мины легли позади нас, то последующие враг постараются забросить на опережение.

Наш водитель научился хорошо чувствовать такие моменты и однажды буквально спас группу. Он ехал, а потом резко остановился. Сначала никто не понял, что произошло. Начали его “дергать”. Я дал команду всем замолчать, — говорит командир.

Через несколько секунд враг попал в то место, где сейчас могла бы проезжать машина военных. После этого водитель сорвался с места, поэтому бойцы смогли спрятаться в посадке. Враг уже просто физически не мог их достать.

— Все остались целыми и невредимыми. Этот случай ярко показывает, что война — это искусство: нужно уметь выполнять поставленную задачу с минимальным количеством потерь, — убеждает Святослав.

Дома Святослава ждут мать и младший брат: именно ради них, ради того, чтобы не пустить российских оккупантов в родительский дом, мужчина пошел защищать Украину.

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Фото: Владислав Демьяненко