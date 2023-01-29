Рассказы

На передовой не так страшно, как в тылу! Рассказ командира об искусстве принимать критично-правильные решения на войне

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 января 2023, 23:00
Історія командира роти ТрО Святослава про початок вторгнення та бойові завдання

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