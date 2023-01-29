Как говорил творец — мне стрелять охота! История аэроразведчика с позывным Инструктор

Он — глаза этой войны. За свою жизнь аэроразведчик Валерий с позывным Инструктор увидел немало, но именно с 2022 года ему приходится видеть больше, чем другим.

В нынешних условиях, в частности на Бахмутском направлении, без нас, без аэроразведки, держать оборону было бы тяжело.

Инструктор объясняет, что именно на этом направлении достаточно сложный рельеф местности, много низин, оврагов и посадок. Именно в таких укрытиях и могут таиться враги.

Как, например, недавно в одной из траншей сначала обнаружили один десяток пехоты противника, а потом присмотрелись — и, о чудо, там нашлось еще десять таких же. Конечно, координаты и картинку сразу перебросили артиллеристам, которые расчистили это вражеское кодло.

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Ликвидировать оккупантов Инструктору не привыкать, поскольку мужчина с оружием знаком еще с 2014 года. Тогда пошел в добровольческое подразделение, где воевал почти год. После этого решил выучиться на психолога и заниматься реабилитацией ветеранов АТО.

Но мужчина помогал не только военным. Вспоминает, как перед началом полномасштабной войны был на семинаре по клинической психотерапии и заметил, насколько люди вокруг встревожены. Тогда он решил прояснить ситуацию как военный.

Я говорю: “Вы не сильно переживайте, война, конечно, будет, но мы не беззащитны, нас есть кому защищать, мы можем воевать, нам есть чем отбиться в первый период, а дальше будет видно”.

Уже чуть позже, когда Инструктор снова вынужден был взять в руки оружие, он узнал, насколько помог другим справиться с психологическим давлением в первые недели полномасштабной войны.

У самого Валерия были несколько другие планы, чем нервничать. К своей бывшей специальности —тактическая медицина — его тоже не тянуло.

Как говорил творец, мне стрелять охота!

За некоторое время до полномасштабной войны Инструктор договорился с другом, который жил неподалеку от него: “в случае чего” соберутся вместе, отправят семьи в более безопасное место и пойдут защищать родину.

24 февраля, как говорит Инструктор, где-то в половине пятого утра проснулся сам. И так всю ночь не мог спокойно спать, потому решил встать и выйти на балкон.

Посмотрел в окно — вижу “фонтанчик”, на несколько десятков метров в высоту, не знаю от Искандера или от Калибра.

Картина, представшая перед глазами Инструктора, запустила в действие его план. Мужчина сейчас вспоминает, что им с другом удалось успеть вывезти родных и вернуться по Житомирской трассе в Киев.

Тогда можно было легко встретиться с врагом один на один. А у Валерия уже в то время в багажнике лежали каска, бронежилет и шевроны Правого сектора. Неизвестно, удалось бы ему пережить такую встречу.

Однако еще некоторое время судьба оттягивала боевое рандеву Инструктора с врагом. Мужчина вспоминает, как сначала ему не удавалось связаться со знакомыми из ТрО, куда он сначала собирался с другом.

Потом несколько недель пришлось просидеть в резерве добровольческого формирования. Но впоследствии терпение кончилось, и Валерий решил попробовать одновременно самый простой и сложный вариант — пойти в ВСУ. Только тогда ему удалось получить желаемое.

Признается лишь, что хотел больше быть артиллеристом, потому что еще в 2015 году ему любо было работать по оккупантам Рапирой. Однако сейчас говорит, что с Мавиком тоже интересно.

Мужчина понимает, что работа дронов помогает видеть полную картину поля боя, а это неоднократно помогает уничтожать врага в значительном количестве. Противник это тоже понимает и потому охотится на птичек защитников.

Инструктор говорит, что случается, что и подбивают. Однако покинуть свое новое оружие, глаза войск, он уже не может.

Может, кому-то их не жалко. А мне жаль, потому что люди на них деньги собирали, искренне прикладывались. Я уже три раза лазил по минным полям, вытаскивал их.

На что только не способен воин, у которого есть искренняя мотивация. О своей Инструктор говорит просто — мечтает избавиться от Москвы как паразита, который раздулся до статуса империи за наш счет.

И неизвестно, что бы агрессор делал, если бы украинская нация не отстояла свое существование в 2014 году на Майдане. Однако Инструктор и представлять не хочет, вместо этого продолжает работать.

Мой главный движок, чтобы продолжать борьбу — желание сделать так, чтобы мои дети росли украинцами, чтобы они знали, кто они и от кого ведут свой род.

Вооруженные силы Украины продвигаются, шаг за шагом возвращая захваченные земли. Российские танки нагло суют вперед, наши артиллеристы отбивают атаки, с помощью аэроразведки корректируя огонь. Читай, как работают аэроразведчики в Луганской области.

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