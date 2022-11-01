На страже украинского неба: как работают аэроразведчики в Луганской области

Еще неделю назад россияне здесь делали фортификационные сооружения — это было их тылом, а теперь на этих позициях уже украинское войско.

Вооруженные силы Украины продвигаются, шаг за шагом, возвращая захваченные земли. Российские танки нагло сунут вперед, наши артиллеристы отбивают атаки, с помощью аэроразведки корректируя огонь.

С передовых позиций в Луганской области, где ни на минуту не умолкает артиллерия и танковые выстрелы, вернулись наши корреспонденты.

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Любой выезд на этот путь опасен. Это впереди работают Грады. Харьковская область — позади, мы въехали в Луганскую область.

Туда, куда мы с вами едем, там слышны стрелковые бои, мы с вами проехали тяжелую технику — танки, Грады, — рассказывает военный с позывным Эней.

Это не дорога, скорее направление. Еще неделю назад это была линия обороны россиян. Здесь даже с полным приводом бросает и крутит во все стороны.

Они (россияне — ред.) заминировали дороги противотанковыми минами, а посадки — противопехотными.

Игорь — киевлянин, имел в столице собственную строительную компанию, возводил высотки. Он и сейчас, из Харьковской области, продолжает ею руководить.

В войско его в феврале не взяли — не было опыта, пошел в ТрО, а после того, как оккупантов выбили из Киевской области, начал служить в харьковском добровольческом формировании Хартия.

Игорь понимает: пока россиян не выгнать до границы, об успешном бизнесе где-нибудь в Украине речи быть не может.

Артиллерия работает каждые три минуты. Ближе к вечеру присоединяются танки.

Аэроразведчики-добровольцы

Корректируют тяжелое вооружение именно Игорь с собратьями. Они — подразделение аэроразведки.

Самолетик $40 тыс. точно стоит. До 100 км маршрута минимум может пролетать, можете представить себе, какая это миссия и какие разведданные он может принести.

Недавно аэроразведчики обнаружили в тылу врага палаточный городок с мобилизованными — там было до сотни солдат.

Мы не знаем, сколько личного состава там поразили. Те, кто не был ранен, передадут дальше тем, кто не успел доехать до фронта, что их ждет на украинской земле, — рассказывает аэроразведчик добровольческого формирования Хартия Игорь.

Дмитрий был су-шефом в харьковских ресторанах. С началом войны пошел на волонтерскую кухню.

Готовили военным, в Харьковской ОГА, в метро людям, в укрытия, также на Северную Салтовку возили, — вспоминает доброволец Хартии Дмитрий.

Когда его ресторан возобновил работу, Дмитрий даже вернулся на кухню, но через месяц понял: может больше.

Пока небо затянуто облаками, аэроразведчики предлагают кофе. Пока закипит вода, они покажут фортификационные сооружения, которые здесь строили россияне экскаваторами еще неделю назад.

Если они здесь еще копали, то для них это был тыл. Качество на троечку.

Как работает аэроразведка Украины

Над полями Луганской области садится солнце — завтра, это видно по закату, будет лучше погода, у аэроразведки будет много работы.

Моя жена, мудрая женщина, говорит, что война — это время военных, после войны сразу наступает время строителей. Поэтому, чтобы приблизить это время, я должен выполнить сначала эту военную работу, — говорит доброволец Хартии Игорь.

Из соседней позиции-укрытия возвращаются собратья, еще один экипаж аэроразведчиков. Александр — инженер, Вадим — гражданский пилот. Говорят, что два вражеских танка прорывались в соседний населенный пункт.

Они подошли где-то 3 км, это максимум. Это для танка не дистанция. Но артиллеристы, насколько мы слышали, отработали, остановили, — рассказывает аэроразведчик Александр.

Вечером аэроразведчики проведут совещание с артиллеристами, по каким целям будут работать завтра. Здесь, на линии фронта разные подразделения — добровольцы и профессиональные военные, танкисты и операторы беспилотников — делают общее дело: село за селом гонят оккупантов подальше.

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