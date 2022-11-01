Україна

На варті українського неба: як працюють аеророзвідники в Луганській області

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 01 Листопада 2022, 21:00

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0:04:40
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Люди тікали від окупантів на човнах та чекали ЗСУ — історія деокупованого селища Архангельське
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