Репортаж зі звільненого Невського. Місцеві відверто розповіли про вісім місяців російського пекла

Збройні сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Невське на Луганщині. Основні сили росіян під натиском українських військ покинули Невське, а 23 жовтня спецпризначенці Головного управління розвідки та Восьмого центру спеціального призначення проводили зачистку села від решток окупантів.

Спецпризначенці зазначають, що вдалось ліквідувати 32 противники, захопити багато техніки, серед якої БМП та КамАЗ, а також взяти у полон живу силу ворога.

Окупанти ж по собі лишили не тільки озброєння, а ще й тіла своїх загиблих та трофеї — побутову техніку, електроінструменти, автомобілі.

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Тікали поспіхом, але, за словами місцевих, дехто з них устиг переодягнутись у цивільний одяг, тому українські військові ретельно продовжують оглядати кожен двір.

Урочистий момент операції — підняття державного прапора України у приміщенні, яке колись слугувало сільською радою. Саме тут увесь цей час, поки триває повномасштабна війна, висів триколор, але більше його тут не буде ніколи.

Мирні жителі Невського тим часом радіють, що загарбники нарешті покинули село. Тому зустрічають українських військових з усмішками та сльозами на очах. Кажуть: усі ці вісім місяців чекали на наших захисників та нарешті дочекались.

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Попри те, що у самих сутужно з продуктами, пропонують пригостити свіжим молоком та запрошують пообідати. Жаліються, що вже кілька місяців не можуть зв’язатися з рідними, які виїхали на підконтрольну територію. І, звісно, сподіваються, що “руський мір” сюди більше ніколи не повернеться.

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